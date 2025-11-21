Cổ phiếu Vingroup vượt đỉnh, vốn hóa đạt gần 900.000 tỷ

Mã VIC của Tập đoàn Vingroup đóng cửa ở vùng đỉnh lịch sử gần 230.000 đồng/cổ phiếu là một trong những động lực chính giúp VN-Index thoát một phiên giảm sâu hôm nay.

Cổ phiếu Vingroup đóng cửa phiên 21/11 ở vùng đỉnh gần 230.000 đồng, kéo vốn hóa tập đoàn lên gần 900.000 tỷ. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên 21/11 với một cú "quay xe" ngoạn mục mà ít nhà đầu tư có thể kỳ vọng sau phiên giao dịch sáng đầy ảm đạm.

VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, giảm quanh vùng 10 điểm, một phần hệ quả trực tiếp đến từ làn sóng bán tháo đang quét qua nhiều thị trường lớn trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Tâm lý nhà đầu tư vì thế co cụm thấy rõ.

Đà bán càng lúc càng lan rộng. Chỉ số chính nhiều thời điểm chìm sâu dưới tham chiếu hơn 20 điểm, đánh dấu mức suy yếu mạnh nhất trong suốt hơn 2 tuần. Cảm giác thị trường "vỡ trận" hiện lên khá rõ khi nhóm cổ phiếu trung bình và nhỏ bị ép xuống hàng loạt, trong khi nhiều mã vốn hóa lớn cũng đánh mất động lực phòng thủ.

Nhưng sang phiên chiều, lực cầu vốn im hơi lặng tiếng trong buổi sáng bất ngờ quay lại với tâm thế chủ động hơn hẳn, kéo chỉ số thu hẹp đáng kể phần thiệt hại. Tâm điểm nằm ở nhóm vốn hóa lớn thuộc các ngành có sức lan tỏa mạnh như bất động sản, đầu tư công và công nghệ, đóng vai trò "bệ đỡ" với dòng tiền bắt đáy xuất hiện dồn dập.

Dù vậy, thanh khoản thị trường vẫn không cho thấy dấu hiệu cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn quanh mức 22.400 tỷ đồng , thấp hơn kỳ vọng và chưa đủ để tạo niềm tin rằng lực cầu thực sự bền vững. Nhà đầu tư vẫn giao dịch với tâm thế dè chừng, sẵn sàng rút tiền chỉ với vài biến động bất lợi từ bên ngoài.

Kết phiên, VN-Index chỉ còn giảm 1,06 điểm (-0,1%) xuống 1.654,93 điểm; HNX-Index giảm 1,1 điểm (-0,4%) còn 263,13 điểm; UPCoM-Index mất 0,82 điểm (-0,7%) xuống 118,69 điểm.

Dù thoát một phiên giảm sâu, bảng điện tử vẫn nghiêng về bên bán với 439 mã giảm (trong đó 20 mã giảm sàn), 862 mã đứng giá và chỉ 301 mã tăng (44 mã tăng trần).

VN-Index được dòng tiền bắt đáy nâng đỡ vào phiên chiều. Ảnh: TradingView.

Rổ VN30 đóng góp tới 17 mã giảm giá và chỉ 9 mã tăng, 5 mã giữ tham chiếu. Dẫu vậy, chỉ số đại diện nhóm này vẫn nhích hơn 2 điểm và lần đầu tiên trong nhiều tuần chạm lại ngưỡng 1.900 điểm.

Động lực giúp VN-Index "giữ thăng bằng" trong phiên hôm nay không đến từ một vài mã nổi bật nào mà được chia đều cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt đóng góp tích cực với VIC (+0,8%), VHM (+1,5%), VPL (+3,5%), cùng STB (+3,6%), FPT (+1,8%), VJC (+2,2%), HPG (+0,6%), BCM (+1,4%), NVL (+2%) và VRE (+0,6%).

Sau phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC đã khép lại tuần giao dịch với 5 phiên tăng liên tiếp, tổng cộng gần 9%, đóng cửa ở mức đỉnh lịch sử 229.700 đồng/cổ phiếu. Đà tăng liên tục cũng giúp vốn hóa tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam đạt trên 885.000 tỷ đồng , tăng ròng 72.000 tỷ chỉ trong tuần qua.

Không chỉ củng cố vị trí doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, đà tăng này còn giúp ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup thăng hạng trong danh sách tỷ phú USD thế giới. Theo thống kê mới nhất từ Forbes, ông Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng lên tới 21,1 tỷ USD , xếp thứ 111 thế giới, thứ hạng cao nhất mà một doanh nhân Việt Nam từng đạt được.

Hiện ông chủ Tập đoàn Vingroup chỉ còn cách top 100 tỷ phú giàu nhất thế giới khoảng 1,2 tỷ USD tài sản.

Ở chiều ngược lại, lực cản cũng không kém phần. Nhóm tài chính - ngân hàng trở thành tâm điểm gây sức ép: VCB (-0,7%), TCB (-1%), BID (-0,9%), HDB (-1,9%), LPB (-1,5%), VIX (-5,1%). Ngoài ra, các bluechip quen mặt như VNM (-1,3%), MSN (-1,3%), MWG (-1,2%) và BSR (-1,6%) cũng đồng loạt lùi điểm, làm cán cân thị trường nghiêng nặng sang bên bán trong phần lớn thời gian giao dịch.

Điểm trừ lớn nhất trong phiên phải kể đến động thái của khối ngoại. Sau phiên mua ròng hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài quay lại trạng thái tiêu cực khi bán ròng gần 700 tỷ đồng . Đáng chú ý, lực bán gần như tập trung vào một vài mã như VIX (- 704 tỷ đồng ), MBB (- 257 tỷ đồng ), MWG (- 132 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, vẫn có vài điểm sáng hiếm hoi như FPT được gom 354 tỷ đồng , VPB (+ 161 tỷ đồng ), HPG (+ 92 tỷ đồng ).