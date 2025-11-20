Cổ phiếu Vietjet 'cất cánh'

VJC trở thành tâm điểm phiên 20/11 khi là cổ phiếu VN30 duy nhất tăng trần, đồng thời góp phần kéo VN-Index giữ được sắc xanh bất chấp thanh khoản sụt mạnh.

cổ phiếu Vietjet tăng trần lên mức cao nhất từ đầu tháng. Ảnh: VJC.

Sau phiên giảm điểm hôm qua khiến chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp bị “chặn đứng”, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào ngày 20/11 với tâm lý dè chừng thấy rõ. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn trong việc giải ngân, đặc biệt sau nhịp hưng phấn ngắn ngủi trước đó.

Tuy vậy, sự hạ nhiệt của áp lực bán cùng độ chủ động nhất định từ bên cung đã tạo điều kiện để VN-Index mở cửa trong sắc xanh, phần nào trấn an thị trường ngay từ đầu phiên.

Sau nhịp tăng đầu ngày, VN-Index nhanh chóng trượt nhẹ khi lực cầu chưa đủ mạnh, trước khi bật trở lại và đi lên rõ rệt hơn vào giữa phiên sáng. Động lực lúc này chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”, Vietjet và một số mã ngân hàng.

Cùng thời điểm đó, dòng tiền thể hiện sự chọn lọc, chỉ tập trung vào một vài nhóm ngành nhất định và hầu như không lan rộng. Sự phân bổ cục bộ này khiến đà tăng của chỉ số thiếu bền vững; VN-Index vì thế liên tục chững lại và lùi bước mỗi khi lực mua suy yếu.

Bước sang phiên chiều, trạng thái giằng co càng trở nên rõ nét. Chỉ số liên tục trồi sụt trong biên độ hẹp khi bên mua và bên bán thay nhau chiếm ưu thế. Dù vậy, lực cầu gia tăng về cuối giờ đủ để giúp VN-Index giữ vững sắc xanh khi đóng cửa.

Chi tiết gây thất vọng nhất trong phiên là thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt 21.200 tỷ đồng , giảm tới 19% so với hôm qua và thể hiện sự chùng xuống tương đối mạnh của dòng tiền ngắn hạn.

Chốt phiên, VN-Index tăng 6,99 điểm (+0,4%) lên 1.655,99 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,8 điểm (-0,3%) xuống 264,23 điểm còn UPCoM-Index mất 0,13 điểm (-0,1%) xuống 119,51 điểm.

Diễn biến trên bảng điện tử cho thấy sự phân hóa nhẹ và phần nào nghiêng về sắc đỏ. Toàn thị trường có 330 mã tăng (27 mã tăng trần), 890 mã đứng giá và 382 mã giảm (12 mã giảm sàn).

Trong rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế với 12 mã tăng, 5 mã giữ tham chiếu và 13 mã giảm. Nhờ sự hỗ trợ từ nhóm này, chỉ số VN30 vẫn tăng 11 điểm, lên 1.897 điểm.

VN-Index xuất hiện diễn biến đi ngang. Ảnh: TradingView.

Trong rổ VN30, VJC là điểm sáng nổi bật khi trở thành mã duy nhất tăng trần, đồng thời góp mặt trong nhóm cổ phiếu kéo VN-Index đi lên mạnh nhất phiên. Cổ phiếu này hiện giao dịch quanh mức 190.400 đồng/đơn vị, tương đương vùng giá cao nhất kể từ cuối tháng 10, cho thấy lực cầu đang quay lại đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh.

Ngoài VJC, thị trường còn được nâng đỡ bởi loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (+3,4%), VHM (+0,9%), VPB (+1,6%), HDB (+1,6%), FPT (+1%), SHB (+1,2%), VRE (+1,3%), BVH (+2%) và GEX (+1,9%). Đây đều là những mã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp chỉ số giữ được độ ổn định trong suốt phiên giao dịch.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán lại xuất hiện tại nhóm bluechip khác, khiến đà tăng của thị trường bị kìm hãm đáng kể. Những cái tên gây sức ép lớn lên chỉ số gồm HPG (-1,3%), MWG (-1,7%), TCB (-0,6%), CTG (-0,5%), MBB (-0,6%), NVL (-3,5%), BID (-0,4%), FRT (-3,3%), BSR (-0,9%) và VIX (-1,8%).

Khối ngoại hôm nay tạo bất ngờ khi quay lại mua ròng gần 200 tỷ đồng , trái ngược xu hướng bán ròng suốt nhiều phiên trước. Lực mua tập trung mạnh nhất tại VPB (+ 181 tỷ đồng ), SSI (+ 134 tỷ đồng ) và VIC (+ 123 tỷ đồng ).

Tuy vậy, bên cạnh dòng tiền vào, vẫn có một số cổ phiếu chịu áp lực xả mạnh, nổi bật là VCI (- 171 tỷ đồng ), MWG (- 92 tỷ đồng ) và MBB (-90 tỷ đồng).