Shophouse 'khu nhà giàu' TP.HCM chật vật tìm khách thuê

Nhiều shophouse tại các khu đô thị cao cấp TP.HCM rơi vào cảnh đìu hiu kéo dài dịp cuối năm, khi doanh nghiệp trả mặt bằng và xu hướng thuê dịch chuyển về các tuyến nội khu.

Dãy shophouse nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, thuộc khối đế chung cư Sky Garden 1 (khu đô thị Phú Mỹ Hưng) đồng loạt treo biển cho thuê. Ảnh: Lam Như.

Cuối năm được xem là dịp mua sắm nhộn nhịp nhất hàng năm, điều này kéo theo kỳ vọng nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ và dịch vụ sẽ tăng cao, thế nhưng tại TP.HCM, nhiều shophouse tại các khu đô thị cao cấp lại đang rơi vào cảnh đìu hiu kéo dài, vắng người qua lại.

Nhiều dãy shophouse không chỉ gặp khó trong việc tìm khách thuê mới mà còn chứng kiến loạt doanh nghiệp trả lại mặt bằng sau thời gian ngắn hoạt động.

Cảnh ế ẩm ở mặt tiền đường lớn Phú Mỹ Hưng

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ), nhiều shophouse dưới chân các dự án căn hộ như Sky Garden, Hưng Vượng 3, nằm dọc trục đường Nguyễn Văn Linh, đang rơi vào tình trạng bỏ trống kéo dài. Trên cùng một đoạn đường, không khó để bắt gặp cảnh các mặt bằng liền kề cùng treo biển tìm khách thuê.

Chị Minh Ngọc (38 tuổi), chủ một cửa hàng trà sữa tại shophouse Sky Garden 1, cho biết đã thuê mặt bằng này khoảng 3 năm. Đây là căn shophouse 2 tầng có diện tích 240 m2 với giá thuê hiện vào khoảng 60 triệu đồng/tháng, gần như không biến động nhiều qua các năm.

“Tiệm gà rán và cửa hàng đồ golf kế bên đã trả mặt bằng cách đây nửa năm vì không trụ nổi. Không hẳn do giá thuê cao, vì mấy năm nay hầu như không tăng, mà chủ yếu là không có khách”, chị Ngọc chia sẻ. Theo chị, bất lợi lớn nhất của các shophouse mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh là thiếu chỗ đỗ xe cho khách đi ôtô, khiến vị trí nhìn đẹp nhưng nhiều khách ngại dừng xe để ghé cửa hàng.

Chủ cửa hàng này cho biết vẫn “trộm vía” duy trì được hoạt động nhờ đặc thù mặt hàng trà sữa, phục vụ chủ yếu khách đi bộ, cư dân nội khu xuống mua và giao hàng mang đi. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận hiệu quả kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào loại hình dịch vụ.

Đường Phạm Văn Nghị là một trong số ít tuyến nội khu có tỷ lệ lấp đầy shophouse cao và ổn định tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nhờ lượng khách thường xuyên từ các chung cư Sky Garden 1-2-3, các dãy nhà phố lân cận và khách vãng lai. Ảnh: Lam Như.

Đáng chú ý, theo chị Ngọc, giá thuê shophouse ở các trục mặt tiền lớn hiện còn thấp hơn nhiều so với các tuyến đường nội khu như Phạm Văn Nghị hay Bùi Bằng Đoàn.

“Shophouse trong nội khu giá khoảng 75 triệu đồng/tháng với diện tích tương đương, nhưng vẫn được ưa chuộng hơn vì thuận tiện đỗ xe, gần cư dân và có hệ sinh thái kinh doanh sẵn có. Trong khi đó, mặt tiền Nguyễn Văn Linh hiện chủ yếu là các chi nhánh ngân hàng hoặc quán ăn nhỏ lẻ”, chị so sánh.

Theo chị, bản thân từng nhiều lần sẵn sàng chi thêm để chuyển vào shophouse nội khu với kỳ vọng cải thiện doanh thu, nhưng rất khó tìm được mặt bằng trống. “Hở ra là có người thuê ngay”, chị nói.

Tình trạng chênh lệch về tỷ lệ lấp đầy giữa shophouse mặt tiền và các tuyến nội khu cũng diễn ra tương tự tại đường Nguyễn Lương Bằng. Khảo sát thực tế cho thấy nhiều shophouse nằm ở trục mặt tiền đường này vẫn trong tình trạng bỏ trống, trong khi ở các tuyến đường nội khu bên trong lại được ưa chuộng hơn, với tỷ lệ lấp đầy tốt.

Theo khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, shophouse tại dự án Riverside Residence và Happy Residence Premier mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, hiện được chào thuê khoảng 120 triệu đồng/tháng cho căn 2 tầng, diện tích 240 m2, cao gần gấp đôi so với các lựa chọn cùng diện tích trên trục Nguyễn Văn Linh.

Thống kê từ Batdongsan.com.vn cho biết giá rao thuê hiện đã giảm 12-15% so với cùng kỳ, tùy vị trí. Dù vậy, nhiều căn shophouse ở đây vẫn bị bỏ trống suốt thời gian dài.

Điều này phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn vị trí kinh doanh tại các khu đô thị cao cấp. Khi shophouse mặt tiền lớn không còn đảm bảo hiệu quả khai thác, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả lại mặt bằng và chi nhiều tiền hơn để chuyển vào các tuyến đường nội khu - nơi có mật độ cư dân sinh sống và nhu cầu tiêu dùng ổn định hơn.

Loạt shophouse mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng hiện treo dày đặc bảng cho thuê, tiếp tục vắng khách dù giá đã được điều chỉnh giảm trong khoảng một năm qua. Ảnh: Lam Như.

Trên thực tế, ngoài đường Phạm Văn Nghị và Bùi Bằng Đoàn, một số tuyến đường nội khu khác tại Phú Mỹ Hưng như Nguyễn Đức Cảnh, Tôn Dật Tiên ghi nhận tình hình thuê shophouse khá ổn định, với khoảng 80% shophouse có khách thuê.

Các tuyến này tập trung đa dạng loại hình dịch vụ, từ chuỗi nhà hàng lẩu, thức ăn nhanh, đồ uống như Kichi Kichi, Gogi House, Texas Chicken, Phúc Long, Phê La; đến các sản phẩm sức khỏe, mẹ và bé như Con Cưng, cùng siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Nơi vắng, nơi đông tại các điểm đến giới trẻ

Trong bối cảnh nhiều khu đô thị cao cấp gặp khó trong việc cho thuê shophouse, một số khu vực tại quận 2 (cũ) lại ghi nhận diễn biến tích cực hơn, khi dòng khách và nhu cầu thuê mặt bằng dần cải thiện nhờ hạ tầng và tiện ích đi vào hoạt động đồng bộ.

Khu đô thị Sala được xem là một trong những điểm sáng về tình hình kinh doanh shophouse sôi động trong vài năm trở lại đây. Trao đổi với Tri Thức - Znews, một môi giới bất động sản chuyên nghiệp cho biết các shophouse tại Sala, đặc biệt trên trục đường lớn Nguyễn Cơ Thạch và các tuyến nội khu, hiện ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, với mức độ quan tâm hỏi thuê duy trì ở mức tốt.

Từ khi trung tâm thương mại Thiso Mall đi vào hoạt động, tình hình kinh doanh shophouse tại khu đô thị Sala được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhu cầu thuê áp dụng cho cả shophouse nhà phố lẫn shophouse khối đế dưới các tòa nhà căn hộ. Theo môi giới này, một căn shophouse trên đường Nguyễn Cơ Thạch, diện tích khoảng 120 m2, hiện được chào thuê lên tới 250 triệu đồng/tháng, tăng mạnh so với các năm trước.

“Nếu so với giai đoạn 2019-2020, thời điểm nhiều căn còn ở dạng nhà thô, giá thuê chỉ khoảng 90-100 triệu đồng/tháng. Hiện nay, phần lớn shophouse đã được hoàn thiện, nên gần như không còn lựa chọn nào dưới 100 triệu đồng, thậm chí có căn hơn 200 triệu”, anh nói.

Theo môi giới này, shophouse 3 tầng phổ biến tại khu đô thị Sala, với diện tích sử dụng khoảng 250 m2, hiện có giá thuê dao động 118-183 triệu đồng/tháng, tùy vị trí. Trong đó, các căn góc mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch có giá cao nhất, trong khi các tuyến nội khu hoặc ven công viên có mức giá “mềm” hơn.

“Với shophouse khối đế một tầng, mỗi sàn chỉ khoảng 85 m2. Vì vậy, nhiều khách có nhu cầu diện tích lớn buộc phải thuê hai căn liền nhau, với tổng giá thuê khoảng 230 triệu đồng/tháng”, anh cho biết thêm.

Theo các môi giới, nếu như giai đoạn trước khu đô thị Sala từng khá vắng vẻ, thì từ khi trung tâm thương mại Thiso Mall đi vào hoạt động, khu vực này bắt đầu ghi nhận lưu lượng khách tăng mạnh. Dòng khách ổn định từ trung tâm thương mại, kết hợp với mật độ cư dân ngày càng cao, đã kéo theo nhu cầu thuê shophouse tăng lên, đặc biệt tại các trục đường lớn và tuyến nội khu.

Hoạt động ăn uống tại khu đô thị Sala tương đối sôi động, với lượng khách chủ yếu đến từ khối văn phòng trong khu vực và khách vãng lai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự Sala, khu vực Metropole Thủ Thiêm từng được đánh giá là vắng vẻ trong giai đoạn đầu phát triển cũng đang ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Từ khi công viên bờ sông Thủ Thiêm đi vào hoạt động, cùng với các sự kiện âm nhạc và hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên, khu vực shophouse dưới chân cầu Ba Son ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp dịch vụ.

Đáng chú ý, việc hai tòa nhà văn phòng tại Thủ Thiêm là The Mett và The Hallmark lần lượt đi vào hoạt động cũng góp phần bổ sung nguồn khách ổn định, giúp hoạt động kinh doanh shophouse tại khu vực này sôi động hơn so với trước đây.

Ở khoảng cách xa trung tâm hơn so với các khu vực trên, khu đô thị Lakeview City cũng ghi nhận tín hiệu tích cực trong hoạt động cho thuê shophouse. Hiện tỷ lệ lấp đầy tại đây cao hơn so với nhiều khu đô thị lân cận, với người thuê chủ yếu là các doanh nghiệp mở văn phòng và cơ sở F&B.

Vợ chồng anh Văn Hùng (35 tuổi), kinh doanh một quán cà phê nhượng quyền tại Lakeview City, cho biết đang thuê mặt bằng tầng 1 căn góc diện tích khoảng 100 m2 với giá 22 triệu đồng/tháng. Trước đó, đầu năm 2024, anh từng thuê một căn tương tự trong cùng dự án, cách khoảng 300 m, với giá 20 triệu đồng/tháng.

Theo anh, việc giá thuê điều chỉnh tăng thêm 2 triệu đồng sau một thời gian là bình thường. Trước đây khu vực này tương đối vắng khách, người thuê shophouse chủ yếu để mở văn phòng. Tuy nhiên, kể từ khi tuyến cao tốc liền kề được mở rộng và đưa vào khai thác, lượng khách ghé vào khu vực để nghỉ chân, ăn uống đã tăng lên đáng kể.

Cùng với đó, việc các dự án lân cận khởi công, thu hút lượng lớn công nhân đến làm việc, cũng góp phần làm tăng nhu cầu dịch vụ, từ đó kéo theo sự quan tâm của người thuê mặt bằng trong thời gian gần đây.

Riêng với khu đô thị The Global City, nằm kế bên Lakeview City, do đặc thù cư dân về sinh sống chưa nhiều, hoạt động cho thuê shophouse hiện vẫn chưa sôi động. Khách thuê chủ yếu là các doanh nghiệp môi giới bất động sản và văn phòng, trong khi các loại hình dịch vụ tiêu dùng còn hạn chế.

Theo các môi giới, chủ đầu tư đã bắt đầu mở bán các dự án căn hộ trong khu đô thị. Khi cư dân về sinh sống đông hơn, cùng với tuyến đường Liên Phường đi vào khai thác đồng bộ, khả năng khai thác shophouse tại The Global City được kỳ vọng cải thiện trong thời gian tới.