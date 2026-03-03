Hai tuyến metro sẽ đi qua trung tâm hành chính mới của TP.HCM

TP.HCM dự kiến khởi công Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Thủ Thiêm vào quý II. Hai tuyến metro số 2 và 7 sẽ đi qua khu vực này, đồng thời kết nối ga Thủ Thiêm với sân bay Long Thành.

Vị trí khu đất dự kiến đặt Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Theo kế hoạch, TP.HCM dự kiến khởi công Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào quý II. Cùng với việc hình thành "đầu não" hành chính mới của thành phố, bài toán kết nối giao thông đến khu vực này cũng được đặt ra ở tầm chiến lược, không chỉ trong phạm vi nội đô mà còn hướng tới liên kết vùng.

Hiện nay, ngoài hệ thống cầu, hầm và các trục đường huyết mạch đã hiện hữu, hai tuyến metro được xác định đóng vai trò xương sống trong việc kết nối trực tiếp Trung tâm Chính trị - Hành chính mới.

Kết nối liên vùng

Trước hết là tuyến metro số 7, dài khoảng 51,2 km. Theo quy hoạch trước đó, tuyến có lộ trình từ ga Tân Kiên đến Depot Long Bình, đi qua hàng loạt trục giao thông quan trọng như Nguyễn Văn Linh, khu vực phía Nam đường Bờ bao HTX Phong Phú, Đào Sư Tích, Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bạch Đằng, Trần Não, Thảo Điền, Thanh Đa, Trường Thọ, Trịnh Công Sơn, đường D2 Khu Công nghệ cao và Vinhomes Grand Park trước khi kết thúc tại Depot Long Bình.

Tuy nhiên, trong quyết định điều chỉnh mới đây, đoạn tuyến kết nối từ cầu Thủ Thiêm 4 đã được nắn hướng để tiếp cận trực tiếp khu Trung tâm Chính trị - Hành chính. Thay vì đi dọc đường Trần Bạch Đằng như phương án cũ, tuyến sẽ chuyển sang đường Bùi Thiện Ngộ, dọc Tố Hữu rồi nhập vào Trần Não. Một số vị trí nhà ga trên đoạn này cũng được điều chỉnh tương ứng.

Việc thay đổi này được đánh giá là bước đi mang tính chiến lược, giúp metro số 7 không chỉ đi ngang qua Thủ Thiêm mà còn phục vụ lõi trung tâm hành chính mới.

Liên quan đến dự án, một liên danh nhà đầu tư đã kiến nghị UBND TP.HCM cho phép triển khai theo hình thức PPP và cho biết sẽ hoàn tất hồ sơ đề xuất trong tháng 6. Theo đề xuất, tổng thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án khoảng 42 tháng, trong đó thời gian thi công xây dựng dự kiến 26 tháng.

Song song với metro số 7, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2 km cũng được quy hoạch đi qua Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Đây là đoạn kéo dài của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), hình thành trục Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm.

Hiện, TP.HCM đang vận dụng tối đa chính sách đặc thù để khởi công metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 20/4.

Hướng tuyến metro số 2A Bến Thành - Thủ Thiêm. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Trong văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng mới đây, TP.HCM cho biết CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã nghiên cứu, đề xuất phương án công nghệ và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, bảo đảm cơ bản đồng bộ với đoạn Bến Thành - Tham Lương đã được Bộ Xây dựng thống nhất trước đó.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong nội đô, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm còn được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược kết nối liên vùng. Theo phương án ưu tiên, tuyến này sẽ liên thông với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tạo trục kết nối giữa trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành trong tương lai.

Đáng chú ý, điểm cuối của metro Bến Thành - Thủ Thiêm là ga Thủ Thiêm - vị trí dự kiến cũng sẽ là ga cuối của tuyến Đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua TP.HCM dài khoảng 17 km, với hai điểm chính là ga Thủ Thiêm và Depot Long Trường; tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 2.100 tỷ đồng .

Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm được xây dựng trên diện tích khoảng 17 ha tại phường Bình Trưng, nằm liền kề các trục giao thông lớn như đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khi các dự án này hoàn thành, Thủ Thiêm không chỉ là trung tâm hành chính mới của thành phố mà còn trở thành đầu mối giao thông đa tầng, kết nối khu vực TP.HCM với các tỉnh lân cận và các phương tiện giao thông công cộng khác.

Khu đất dự kiến xây ga Thủ Thiêm tại phường Bình Trưng (TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổ hợp công trình công cộng đa chức năng

Đối với Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo hồ sơ lấy ý kiến, vị trí xây dựng được xác định tại khu vực hồ trung tâm, dọc theo đại lộ Tố Hữu, với diện tích khoảng 7,84 ha và chiều cao tối đa 30 tầng.

Theo đó, TP.HCM sẽ bố trí, sắp xếp lại các công trình trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch hình thành tổ hợp công trình công cộng đa chức năng chính trị, hành chính, văn hóa.

Đồng thời, cân đối các khu đất cây xanh sử dụng cho công cộng, thể dục thể thao và dịch vụ công cộng để bổ sung, gắn kết, tăng chức năng hỗ trợ cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Việc điều chỉnh bảo đảm tổng diện tích sàn toàn Khu đô thị Thủ Thiêm không thay đổi, các chức năng công cộng sau bố trí có phần tăng thêm. Về tính chất, chức năng, tuân thủ theo Quyết định 202/2025 của Thủ tướng.

Về công năng, trung tâm được quy hoạch đáp ứng nhu cầu làm việc thường xuyên cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Dự kiến mỗi ngày sẽ tiếp nhận khoảng 1.500-2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống "một cửa" hiện đại.

Khi hoàn thiện, toàn bộ khu vực sẽ được tổ chức theo mô hình không gian mở, với mạng lưới giao thông đi bộ liên hoàn, kết nối trực tiếp từ sảnh chính của trung tâm hành chính và nhà hát đến công viên ven hồ và các nhà ga metro lân cận, tạo thành một chỉnh thể vừa trang nghiêm, vừa thân thiện và thuận tiện tiếp cận.