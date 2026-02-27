Diễn biến mới tại dự án tái định cư Thủ Thiêm

Chủ tịch UBND phường An Khánh cho biết việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ dự án tái định cư Thủ Thiêm sẽ được hoàn tất vào tháng 4.

3.790 căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm bỏ hoang nhiều năm dự kiến được điều chỉnh quy hoạch trước khi đưa ra đấu giá. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường An Khánh (TP.HCM) chia sẻ tại hội nghị diễn ra chiều nay (27/2) của thành phố.

Tại buổi họp, ông Trung cho biết đã hoàn thành việc giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư; chấp thuận báo cáo rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch; và phê duyệt dự toán chi phí cho hoạt động điều chỉnh quy hoạch phân khu số 1 tại dự án tái định cư Bình Khánh 38,4 ha phục vụ tái định cư khu đô thị Thủ Thiêm.

Những ngày qua, UBND phường An Khánh (TP.HCM) đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về điều chỉnh quy hoạch; tiến hành các bước thẩm định hồ sơ theo quy định và sau đó sẽ xin ý kiến của hội đồng thẩm định.

"Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với khu tái định cư Bình Khánh 38,4 ha sẽ hoàn tất trong tháng 4", người đứng đầu phường An Khánh cho hay.

Trong tài liệu lấy ý kiến cư dân, UBND phường An Khánh cho biết việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tại khu vực này trước khi tiến hành các bước tiếp theo của công tác đấu giá là cần thiết nhằm tăng sức hút với nhà đầu tư.

Theo UBND phường, nếu giữ nguyên hiện trạng để kinh doanh theo mục tiêu nhà ở thương mại là không khả thi và không thu hút được nhà đầu tư đấu giá. Nhiều nhà đầu tư cũng kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án trên.

Thực tế, hiện trạng thiết kế của 5 lô căn hộ khoảng 25-27 tầng chưa phù hợp với quy hoạch chiều cao và số tầng đã được duyệt ở các phân khu khác và dự án lân cận.

Bên cạnh đó, hiện trạng diện tích sàn 14.290 m2 - tương đương hệ số sử dụng đất thương mại dịch vụ 0,18 lần quá thấp, không đáp ứng được cho mục đích nhà ở thương mại với số dân theo quyết định phê duyệt quy hoạch 15.160 người.

Trong khi đó, diện tích sàn xây dựng để xe (theo hồ sơ hoàn công là 82.901 m2) gây bất cập khi phục vụ dịch vụ để xe cho cư dân và khách khi chuyển mục đích từ tái định cư sang nhà ở thương mại.

Theo đó, UBND phường An Khánh lấy ý kiến điều chỉnh theo hướng nâng chiều cao tối đa lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Hệ số sử dụng đất ở tăng từ 5-6 lần lên 10 lần. Việc điều chỉnh không làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không tăng quy mô dân số hay gây quá tải hạ tầng kỹ thuật.

Khu tái định cư Bình Khánh nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP.HCM giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước.

Năm ngoái, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng các căn hộ này từ tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để đấu giá. Dù từng có sự quan tâm của một số "đại gia" địa ốc như liên danh CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land), Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia và CTCP Địa ốc Bcons (Bcons Land) nhưng phiên đấu giá này vẫn bất thành.

Trước đó, loạt căn hộ tái định cư này đã 4 lần đấu giá thất bại.