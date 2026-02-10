Khu tái định cư bỏ hoang trên đất vàng Thủ đô bất ngờ 'hồi sinh'

Dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy thuộc quận Cầu Giấy (cũ) nay là phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2009 nhằm phục vụ công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và di dân Khu đô thị mới Cầu Giấy. Dự án này được đánh giá sở hữu vị trí "vàng" tại Cầu Giấy, nằm ngay ngã tư phố Duy Tân - Trần Thái Tông.