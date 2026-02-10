Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khu tái định cư bỏ hoang trên đất vàng Thủ đô bất ngờ 'hồi sinh'

  • Thứ ba, 10/2/2026 15:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau hơn chục năm bỏ hoang gây lãng phí, dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy (TP Hà Nội) bất ngờ "hồi sinh", khoác lên mình diện mạo mới trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.

tai dinh cu anh 1

Dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy thuộc quận Cầu Giấy (cũ) nay là phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2009 nhằm phục vụ công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và di dân Khu đô thị mới Cầu Giấy. Dự án này được đánh giá sở hữu vị trí "vàng" tại Cầu Giấy, nằm ngay ngã tư phố Duy Tân - Trần Thái Tông.

tai dinh cu anh 2

Dù đã xây xong phần thô từ năm 2013 với quy mô cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm nhưng do nhiều nguyên nhân, khu tái định cư rơi vào tình trạng dang dở, bỏ hoang trong suốt nhiều năm gây lãng phí, nhếch nhác bộ mặt đô thị.

tai dinh cu anh 3

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khu tái định cư vốn bỏ hoang hoá nhiều năm qua đang có dấu hiệu "hồi sinh", khoác lên mình diện mạo mới.

tai dinh cu anh 4

Thay cho hình ảnh khối bê tông trơ trọi, sắt thép hoen rỉ trước đây là lớp sơn mới khang trang, hệ thống cửa kính, lan can ban công được lắp đặt đồng bộ.

tai dinh cu anh 5

Bên trong tòa nhà, các hạng mục hoàn thiện nội thất, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy đang được triển khai hoàn thiện.

tai dinh cu anh 6

Theo kế hoạch, dự án khu tái định cư trên "đất vàng" Cầu Giấy sẽ hoàn tất các thủ tục quyết toán, nghiệm thu và bàn giao trong năm 2026.

tai dinh cu anh 7

Việc dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt tình trạng bỏ hoang lãng phí cả thập kỷ, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa, ổn định cuộc sống lâu dài.

https://tienphong.vn/khu-tai-dinh-cu-bo-hoang-tren-dat-vang-ha-noi-hon-chuc-nam-bat-ngo-hoi-sinh-post1819755.tpo

Đình Phong/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

tái định cư Hà Nội Phố Duy Tân đất vàng Tết Nguyên đán 2026

