Tổng Bí thư dự lễ khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu của Hà Nội

Hai khu đô thị đa mục tiêu với tổng diện tích 1.400 ha được triển khai tại Đông Anh và Mê Linh, nhằm hình thành quỹ nhà tái định cư phục vụ việc phát triển trục cảnh quan sông Hồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: BTC.

Sáng 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự lễ khởi công 2 dự án khu đô thị đa mục tiêu rộng 1.400 ha tại Đông Anh và Mê Linh, nhằm tạo quỹ nhà tái định cư khi hiện thực hóa trục cảnh quan sông Hồng.

Dự án do UBND Thành phố Hà Nội và liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) - Công ty CP Tập đoàn Sunshine - Công ty CP Thái Nam Land tổ chức khởi công tại xã Phúc Thịnh.

Dự án đầu tiên là Bắc Thăng Long Urban City, quy mô khoảng 699 ha, thuộc các xã Phúc Thịnh - Thiên Lộc - Mê Linh. Dự án nằm giữa 2 hành lang giao thông huyết mạch gồm Vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), đồng thời thuộc vùng ảnh hưởng của Vành đai 4. Tiến độ triển khai dự án đến năm 2032.

Theo tính toán, dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 240.000 người.

Một số hạng mục khác gồm hệ thống giáo dục liên cấp, làng đại học quốc tế, các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), bệnh viện, trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ, khu triển lãm hội chợ, đấu giá, di sản chợ nổi, tổ hợp thể thao đa năng...

Phối cảnh dự án Bắc Thăng Long Urban City quy mô khoảng 699 ha. Ảnh: CĐT.

Dự án thứ hai là khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực xã Thư Lâm và Đông Anh của CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng. Khu này cách dự án Bắc Thăng Long Urban City khoảng 18 km, gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Quy mô dự án khoảng 696 ha, gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau. Trong đó, khu đất thứ nhất rộng khoảng 360 ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu thứ hai rộng 23 ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2. Khu đất thứ ba rộng khoảng 313 ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu di tích Cổ Loa.

Chủ đầu tư cho biết dự án sẽ được triển khai trong gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029. Dự kiến khu đô thị đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người.

Hai khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Đông Anh - Mê Linh được triển sau khi Hà Nội thông qua định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Với chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân khỏi khu vực Vành đai 3 trở vào, thành phố xác định việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp căn cơ để tái cấu trúc không gian phát triển một cách bền vững.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết đề án khu đô thị đa mục tiêu nhằm phát triển các khu đô thị phân bổ đều theo 8 hướng, gắn với 9 trục động lực trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Đề án đồng thời hình thành quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội và nhà công vụ quy mô lớn, linh hoạt theo nhu cầu; xây dựng không gian sống, làm việc bền vững, tạo sinh kế cho người dân, nhất là các hộ tái định cư, và là nơi thí điểm các cơ chế, chính sách, vật liệu và mô hình quản trị đô thị mới.

Các khu đô thị mới trong danh mục dự án chiến lược của Hà Nội giai đoạn 2026-2035 STT Khu đô thị Diện tích (ha) Vốn (tỷ đồng) 1 Hai bên Vành đai 4 (phía nam) 10.000 1.000.000 2 Hai bên Vành đai 4 (phía tây) 10.000 1.000.000 3 Khu vực đô thị mới phía bắc (Mê Linh, Đông Anh) 9.000 800.000 4 Khu vực đô thị phía đông (Gia Lâm) 8.000 800.000 5 Khu vực đô thị phía tây (Hòa Lạc) 4.700 470.000