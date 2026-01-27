Hà Nội sẽ mở thêm 5 khu đô thị mới vốn hơn 4 triệu tỷ

Giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đề xuất kêu gọi đầu tư 5 khu đô thị mới, tổng mức đầu tư hơn 4 triệu tỷ đồng, tập trung tại khu vực Vành đai 4, phía bắc, phía đông và phía tây Thủ đô.

Hà Nội không đặt mục tiêu khống chế dân số cơ học, mà hướng tới quản lý quy mô dân số phù hợp với ngưỡng chịu tải của hạ tầng đô thị. Ảnh: Việt Linh.

Trong báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đang xây dựng kịch bản phát triển đô thị dài hạn, làm cơ sở trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp ngày 27/1.

Theo kịch bản mở rộng, đến năm 2045, dân số Hà Nội có thể đạt khoảng 15-16 triệu người. Thành phố không đặt mục tiêu khống chế dân số cơ học, mà hướng tới quản lý quy mô dân số phù hợp với ngưỡng chịu tải của hạ tầng đô thị. Tỷ lệ đất đô thị dự kiến đạt 45-50% vào năm 2045, trên cơ sở phát triển mô hình đô thị nén gắn với không gian xanh, nhằm tạo dư địa cho các dự án đầu tư trọng điểm.

Giai đoạn 2026-2035, Hà Nội dự kiến huy động khoảng 14,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong đó, nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp tư nhân và dân cư chiếm hơn 60%.

Trong giai đoạn này, thành phố đề xuất kêu gọi đầu tư phát triển 5 khu đô thị mới với tổng mức đầu tư hơn 4 triệu tỷ đồng . Các khu đô thị này tập trung tại khu vực Vành đai 4, phía bắc (Mê Linh, Đông Anh), phía đông (Gia Lâm) và phía tây (Hòa Lạc).

Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu đô thị mới giai đoạn 2026-2035 STT Khu đô thị Diện tích (ha) Vốn (tỷ đồng) 1 Hai bên Vành đai 4 (phía nam) 10.000 1.000.000 2 Hai bên Vành đai 4 (phía tây) 10.000 1.000.000 3 Khu vực đô thị mới phía bắc (Mê Linh, Đông Anh) 9.000 800.000 4 Khu vực đô thị phía đông (Gia Lâm) 8.000 800.000 5 Khu vực đô thị phía tây (Hòa Lạc) 4.700 470.000 Tổng cộng

49.700 4.070.000

Song song với mở rộng không gian đô thị, Hà Nội cũng lên kế hoạch tái cấu trúc đô thị thông qua 5 dự án lớn.

Dự án tại khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận với diện tích khoảng 81 ha, thành phố dự kiến cải tạo, chỉnh trang 80% diện tích và tái cấu trúc các công trình công cộng chiếm 20%.

Dự án tại khu vực sông Hồng, quy mô tái cấu trúc có thể lên tới 1.800 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720.000 tỷ đồng . Trong đó, 35% diện tích được cải tạo chỉnh trang, 65% thực hiện tái cấu trúc. Quá trình này dự kiến cần di dời khoảng 200.000 người, kéo theo nhu cầu quỹ đất tái định cư khoảng 900 ha. Theo phương án đề xuất, 30% quỹ đất tái định cư bố trí tại chỗ, 70% tại các khu đô thị mới thuộc Đông Anh và Long Biên.

Ngoài ra, một số ô phố trong phạm vi dự án Vành đai 3 cũng được xem xét thí điểm tái cấu trúc, với tổng diện tích khoảng 130 ha, dự kiến di dời khoảng 42.000 người.

Dù triển khai nhiều dự án đô thị, Hà Nội xác định giai đoạn 2026-2035 vẫn là thời kỳ tập trung đầu tư hạ tầng, với tổng vốn dự kiến tương đương gần 44% GRDP. Thành phố đã lập danh mục 14 dự án hạ tầng chiến lược, trong đó đường sắt đô thị là hạng mục có nhu cầu vốn lớn nhất, ước khoảng 1,5 triệu tỷ đồng cho 14 tuyến với tổng chiều dài xấp xỉ 1.000 km. Tiếp theo là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với mức đầu tư dự kiến khoảng 855.000 tỷ đồng .

Danh mục hạ tầng chiến lược còn bao gồm các tuyến Vành đai 4,5; Vành đai 5; các quốc lộ như 1A, 21A, 32; cùng hệ thống cầu qua sông Hồng, sông Đà.

Bước sang giai đoạn tái cấu trúc đô thị 2036-2045, số lượng người cần di dời được ước tính khoảng 419.730 người. Trong đó, khu phố cổ khoảng 26.730 người, khu phố cũ khoảng 23.000 người, và khu vực còn lại trong phạm vi Vành đai 3 khoảng 370.000 người.

Tính chung giai đoạn 2026-2045, Hà Nội đề xuất di dời hơn 862.000 người để phục vụ quá trình tái cấu trúc và phát triển không gian đô thị.