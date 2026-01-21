Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Loạt dự án biệt thự, nhà liền kề có giá bán vượt 'khu nhà giàu' Hà Nội

  • Thứ tư, 21/1/2026 11:03 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Giá biệt thự tại nhiều khu đô thị ở Hà Nội tiếp tục leo thang trong năm 2025, đặc biệt ở các khu vực nội đô và nơi có hạ tầng đồng bộ.

Theo số liệu mới công bố của Bộ Xây dựng, trong quý IV/2025, giá giao dịch biệt thự và nhà liền kề trong các dự án trên cả nước nhìn chung ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2025, mặt bằng giá đã tăng khoảng 10-20% so với năm 2024, tập trung ở những khu vực có hạ tầng hoàn thiện, vị trí trung tâm và nguồn cung mới hạn chế.

Tại Hà Nội, xu hướng tăng giá thể hiện rõ nét hơn. Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2025, giá biệt thự và nhà liền kề trên địa bàn Thủ đô tăng bình quân 10-15% so với năm trước, một số khu vực ghi nhận mức tăng tới 20-30%. Giá rao bán tại nhiều dự án đạt ngưỡng rất cao, nhất là tại các khu nội thành và những khu đô thị có quy hoạch đồng bộ.

ha noi anh 1

Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công ghi nhận mức giá rao bán cao nhất lên tới 580 triệu đồng/m2, vượt cả “khu nhà giàu” Ciputra.

Cụ thể, giá rao bán biệt thự tại một số dự án lớn ở Hà Nội hiện dao động trong biên độ rộng. Dự án Xuân Phương Tasco ghi nhận mức giá khoảng 230-260 triệu đồng/m2. Khu đô thị Sài Đồng đang được chào bán từ 280-380 triệu đồng/m2. Khu đô thị mới Linh Đàm có giá khoảng 3152400 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công đang có giá 420-580 triệu đồng/m2, trong đó mức cao nhất 580 triệu đồng/m2 được Bộ Xây dựng ghi nhận là giá rao bán biệt thự cao nhất trên địa bàn Hà Nội hiện nay.

Trong khi đó, Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, vốn lâu nay được xem là “biểu tượng” của phân khúc biệt thự cao cấp phía Tây Hồ, đang có giá bán khoảng 410-500 triệu đồng/m2, thấp hơn đỉnh giá tại Đại Kim - Định Công.

Một số dự án cao cấp khác cũng ghi nhận mặt bằng giá rất cao. Hapulico Complex dao động khoảng 550-578 triệu đồng/m2. Vinhomes Thăng Long rao bán trong khoảng 175-184 triệu đồng/m2. Khu đô thị Quang Minh duy trì mức giá thấp hơn, khoảng 66285 triệu đồng/m2. Vinhomes Wonder City có giá 200-340 triệu đồng/m2. Mailand Hanoi City được chào bán 218-250 triệu đồng/m2.

Lý giải hiện tượng giá biệt thự tại Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công vượt Ciputra, TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - cho rằng yếu tố vị trí, tính khan hiếm và hạ tầng giao thông sắp hoàn thiện đóng vai trò quyết định.

Theo ông Lượng, giá biệt thự Đại Kim - Định Công còn được “đỡ lực” mạnh bởi kỳ vọng hạ tầng từ tuyến đường Vành đai 2,5 - đoạn chạy qua khu vực Hoàng Mai - Thanh Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị thông xe trong thời gian tới (dự kiến 10/2 - PV).

“Khi Vành đai 2,5 hoàn thành, khả năng kết nối từ Đại Kim - Định Công sang khu trung tâm, sang trục Nguyễn Trãi - Lê Văn Lương và ra các tuyến vành đai lớn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thị trường bất động sản thường phản ánh kỳ vọng hạ tầng sớm hơn thời điểm thông xe. Do đó, một phần đà tăng giá hiện nay mang tính ‘đón sóng’ Vành đai 2,5”, ông Lượng nhận định.

Giá nhà tăng khắp nơi

Dữ liệu từ DatXanh Services cho thấy mặt bằng giá bất động sản năm 2025 tăng trên hầu hết phân khúc và khu vực, riêng Hà Nội ghi nhận mức tăng tới 50% so với giai đoạn trước.

06:04 17/1/2026

Nhà tập thể cũ ở Hà Nội được rao bán giá hơn 350 triệu đồng/m2

Thời gian gần đây, cùng với đà tăng của giá nhà chung cư, nhiều căn hộ tập thể cũ ở Hà Nội cũng có mức giá cao bất ngờ.

22 giờ trước

Thủ tướng yêu cầu giảm giá nhà ở thương mại

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại về mức hợp lý, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng cho người dân.

16:45 13/1/2026

https://tienphong.vn/loat-du-an-biet-thu-nha-lien-ke-co-gia-ban-vuot-khu-nha-giau-ha-noi-post1814457.tpo

Đình Phong/ Tiền Phong

hà nội Hà Nội biệt thự nhà liền kề giá nhà

    Đọc tiếp

    'Pha nuoc rut than ky' cua nen kinh te Viet Nam hinh anh

    'Pha nước rút thần kỳ' của nền kinh tế Việt Nam

    20 phút trước 11:36 21/1/2026

    0

    Hai năm gần nhất tăng trưởng vượt mọi dự báo đã tạo nên "pha nước rút thần kỳ" của nền kinh tế Việt Nam khép lại giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới.

    Nong dan 'em' hang cho hoa Tet tang gia hinh anh

    Nông dân 'ém' hàng chờ hoa Tết tăng giá

    53 phút trước 11:04 21/1/2026

    0

    Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, không khí tại các vùng trồng hoa truyền thống ở Đà Nẵng ngày càng sôi động. Dù vật giá leo thang, chi phí đầu vào tăng cao, nông dân trồng hoa vẫn chủ động giữ giá ổn định, kỳ vọng hoa Tết sẽ “đắt hàng”.

    Cach tra cuu no thue nhanh chong, chinh xac hinh anh

    Cách tra cứu nợ thuế nhanh chóng, chính xác

    57 phút trước 10:59 21/1/2026

    0

    Để tránh phát sinh tiền chậm nộp, người nộp thuế có thể thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile hoặc website chính thức của Tổng cục Thuế.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý