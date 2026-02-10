Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bách Hóa Xanh lãi gần 2 tỷ mỗi ngày

  • Thứ ba, 10/2/2026 19:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chuỗi bách hóa của Thế Giới Di Động ghi nhận lợi nhuận 710 tỷ đồng năm ngoái, tương ứng gần 2 tỷ đồng mỗi ngày, nối dài chuỗi hai năm liên tiếp kinh doanh có lãi.

Chuỗi Bách Hóa Xanh lãi 710 tỷ đồng trong năm ngoái. Ảnh: Liên Phạm.

Tại buổi trao đổi về kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) diễn ra chiều 10/2, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG cho biết chuỗi Bách Hóa Xanh lãi 710 tỷ đồng trong năm ngoái.

Theo lãnh đạo MWG, đây là năm thứ hai liên tiếp Bách Hóa Xanh ghi nhận lợi nhuận dương, với mức tăng gấp nhiều lần so với năm trước, qua đó thiết lập cột mốc mới về đóng góp lợi nhuận cho toàn tập đoàn.

Trong năm qua, doanh thu toàn chuỗi bách hóa này đạt gần 46.900 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024, qua đó đóng góp 30% vào doanh thu của Thế Giới Di Động.

Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn cho biết doanh thu tại các cửa hàng cũ gần như đi ngang, do chuỗi tập trung tái cấu trúc danh mục hàng FMCG và nâng cao chất lượng ngành hàng thực phẩm tươi sống.

Trong bối cảnh đó, động lực tăng trưởng chính của Bách Hóa Xanh đến từ việc mở rộng mạng lưới. Năm 2025, chuỗi đã mở mới 789 cửa hàng, vượt kế hoạch ban đầu là 600 cửa hàng, trong đó gần 50% tập trung tại khu vực miền Trung.

Tháng 10/2025 là thời điểm chuỗi chính thức hiện diện tại thị trường miền Bắc, sau gần 10 năm chủ yếu hoạt động tại miền Nam và miền Trung.

Ông Linh đánh giá thị trường miền Bắc có mức độ cạnh tranh cao ở ngành hàng tiêu dùng nhanh, với mật độ cửa hàng địa phương dày đặc. Dù vậy, Bách Hóa Xanh nhìn nhận ngành hàng thực phẩm tươi sống đang được người tiêu dùng miền Bắc đón nhận tích cực, mở ra dư địa tăng trưởng cho chuỗi.

Sau quá trình tái cơ cấu, lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết đã xác định được mô hình vận hành và mức đầu tư phù hợp. Thực tế triển khai tại miền Trung cho thấy các cửa hàng mới có điểm hòa vốn thấp hơn trước, nhờ mức đầu tư vừa phải và phù hợp với quy mô từng thị trường. Sau khi hoàn tất tái cấu trúc danh mục sản phẩm, ông Linh kỳ vọng doanh thu cửa hàng cũ sẽ tăng trở lại ở mức 5-10%.

Năm nay, Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục mở rộng thị phần và cải thiện biên lợi nhuận. Chuỗi này được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận hợp nhất của Thế Giới Di Động. Động lực tăng trưởng đến từ tối ưu hiệu quả các cửa hàng hiện hữu và kế hoạch mở mới khoảng 1.000 cửa hàng trong năm tới.

Trong số các cửa hàng dự kiến mở mới, 30-40% sẽ tập trung tại các thị trường mới ở miền Bắc, phần còn lại được triển khai tại các tỉnh, thành nơi Bách Hóa Xanh đã hiện diện.

Đồng thời, tập đoàn tiếp tục rót vốn đầu tư kho bãi, phương tiện vận tải, đồng thời nâng cấp và cải tạo các cửa hàng hiện hữu để duy trì chất lượng dịch vụ.

Một mục tiêu dài hạn được lãnh đạo Thế Giới Di Động nhấn mạnh là niêm yết riêng Bách Hóa Xanh trong vòng 3 năm tới. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, chuỗi cần đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó xóa toàn bộ phần lỗ lũy kế còn lại.

Theo ông Linh, việc niêm yết riêng sẽ giúp Bách Hóa Xanh vận hành độc lập hơn, minh bạch hóa báo cáo tài chính, đồng thời tạo điều kiện để thị trường định giá chính xác giá trị thực của chuỗi.

Liên quan đến việc siết chặt quản lý của cơ quan nhà nước, lãnh đạo MWG cho rằng đây là lợi thế đối với chuỗi, khi doanh nghiệp đã xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ từ sớm, bảo đảm hàng hóa có hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ yếu tố pháp lý.

Bách Hóa Xanh ồ ạt tuyển người, sắp có mặt tại Hà Nội

Sau Ninh Bình và Thái Bình, chuỗi bách hóa của Thế Giới Di Động tăng tốc tuyển dụng, mở thêm nhiều cửa hàng tại miền Bắc, trong đó Hà Nội và các tỉnh lân cận.

14:40 28/12/2025

Bách Hóa Xanh mở trung bình 3 cửa hàng mỗi ngày

Bách Hóa Xanh đang tăng tốc mở rộng mạng lưới với hơn 3 cửa hàng mỗi ngày, nâng tổng số điểm bán lên mức kỷ lục, vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm.

16:57 18/12/2025

Bách Hóa Xanh đồng loạt khai trương 20 cửa hàng ở một tỉnh miền Bắc

Theo Bách Hóa Xanh, Ninh Bình được chọn để mở 20 cửa hàng đầu tiên tại miền Bắc nhờ vị trí giao thoa Bắc - Trung và lợi thế về hạ tầng, nguồn cung ứng.

12:16 28/11/2025

