Bách Hóa Xanh ồ ạt tuyển người, sắp có mặt tại Hà Nội

Sau Ninh Bình và Thái Bình, chuỗi bách hóa của Thế Giới Di Động tăng tốc tuyển dụng, mở thêm nhiều cửa hàng tại miền Bắc, trong đó Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Bách Hóa Xanh chính thức Bắc tiến từ cuối tháng 11. Ảnh: BHX.

Trên fanpage tuyển dụng chính thức, Bách Hóa Xanh đang ồ ạt tìm kiếm nhân sự quản lý, phục vụ cho kế hoạch mở rộng hệ thống tại miền Bắc.

Sau khi khai trương các cửa hàng đầu tiên tại Ninh Bình và Thái Bình, chuỗi bán lẻ này tiếp tục có kế hoạch mở mới hàng loạt điểm bán tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương (cũ), Bắc Giang (cũ), Hà Nam (cũ), Bắc Ninh, Quảng Ninh và Nam Định.

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, chuỗi bách hóa của ông Nguyễn Đức Tài hiện vận hành 2.564 cửa hàng trên toàn quốc, con số cao kỷ lục kể từ khi thành lập.

Riêng từ đầu tháng 12 đến nay, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 82 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng mở mới từ đầu năm lên 794 điểm. Bình quân mỗi ngày, chuỗi siêu thị thực phẩm và hàng tiêu dùng của MWG mở mới khoảng 2 cửa hàng.

Quy mô mở rộng này vượt xa kế hoạch ban đầu là mở mới 600 cửa hàng trong năm, trong đó gần 50% tập trung tại khu vực miền Trung. Doanh nghiệp cho biết các cửa hàng mới đều ghi nhận lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp và chi phí kho vận.

Riêng ngày 28/11, chuỗi đã đồng loạt khai trương 20 cửa hàng tại Ninh Bình, với diện tích 150-200 m2, đặt tại các khu dân cư đông đúc hoặc gần trục giao thông chính. Đây cũng là địa phương đầu tiên được chuỗi lựa chọn trong lộ trình "Bắc tiến".

Theo Bách Hóa Xanh, việc chọn Ninh Bình nhằm tận dụng hệ thống hạ tầng và chuỗi cung ứng đã đầu tư ở miền Trung, giúp việc vận chuyển và kiểm soát chất lượng hàng hóa thuận lợi hơn, qua đó đảm bảo nguồn thực phẩm tươi, giá hợp lý và ổn định.

Doanh nghiệp cho biết chiến lược mở rộng ra miền Bắc sẽ được triển khai theo từng bước, thay vì "phủ nhanh", nhằm xây dựng niềm tin tại thị trường có mức độ thận trọng cao.

BÁCH HÓA XANH KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG ĐỘ PHỦ Dữ liệu: Số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh qua các năm (số liệu tính đến cuối mỗi năm). Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T11/2025 28/12/2025

cửa hàng 283 405 1008 1719 2106 1728 1698 1770 2482 2564

Về kết quả kinh doanh, trong 11 tháng đầu năm, chuỗi bán lẻ này ghi nhận doanh thu gần 42.600 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ, đến từ cả hai nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Riêng tháng 11, doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng , tăng 6% so với tháng trước và gần 20% so với cùng kỳ.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 26/11, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), thừa nhận doanh thu toàn chuỗi Bách Hóa Xanh vẫn chưa đạt kỳ vọng dù tốc độ mở cửa hàng vượt kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tăng trưởng chậm tại các cửa hàng cũ, trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng gần như đi ngang và chịu tác động từ mưa bão, lũ lụt.

Dù vậy, lợi nhuận của hệ thống này vẫn đi đúng lộ trình. Ông Linh cho biết chuỗi chắc chắn đạt trên 600 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay, riêng quý III ghi nhận hơn 200 tỷ đồng .

Trước mắt, MWG đặt mục tiêu xóa lỗ lũy kế cho Bách Hóa Xanh, tạo nền tảng để chuỗi chuẩn bị IPO vào năm 2028. "Đây là mục tiêu khá thách thức nhưng hoàn toàn khả thi", ông nói.

Ông nhận định việc mở rộng thị phần tại miền Bắc không phải thách thức lớn, nhờ nền tảng nhận diện thương hiệu sẵn có từ các chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy hoạt động trên toàn quốc.

Theo ông, bối cảnh hiện nay còn thuận lợi hơn khi người tiêu dùng dịch chuyển sang kênh bán lẻ hiện đại, trong khi công tác quản lý thuế và kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng được siết chặt.