Bách Hóa Xanh đồng loạt khai trương 20 cửa hàng ở một tỉnh miền Bắc

Theo Bách Hóa Xanh, Ninh Bình được chọn để mở 20 cửa hàng đầu tiên tại miền Bắc nhờ vị trí giao thoa Bắc - Trung và lợi thế về hạ tầng, nguồn cung ứng.

Bách Hóa Xanh vừa đồng loạt khai trương 20 cửa hàng tại Ninh Bình trong sáng 28/11. Ảnh: MWG.

Sáng 28/11, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) cho biết Bách Hóa Xanh đã đồng loạt khai trương 20 cửa hàng tại Ninh Bình, với diện tích 150-200 m2, đặt tại các khu dân cư đông đúc hoặc gần trục giao thông chính.

Lãnh đạo chuỗi cho rằng thị trường miền Bắc có nhiều khác biệt trong thói quen tiêu dùng, đặc biệt là nhu cầu thực phẩm tươi, rõ nguồn gốc, ưu tiên mua sắm gần nhà để tiện lựa chọn và đảm bảo độ tươi ngon. Vì vậy, Ninh Bình - vùng giao thoa giữa miền Bắc và miền Trung - được lựa chọn làm điểm khởi đầu.

Theo Bách Hóa Xanh, ở Ninh Bình họ sẽ tận dụng được hệ thống hạ tầng và chuỗi cung ứng đã đầu tư ở miền Trung, giúp việc vận chuyển và kiểm soát chất lượng hàng hóa thuận lợi hơn. Nhờ vậy, thực phẩm đến tay khách hàng đều tươi ngon, giá hợp lý và ổn định.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết chiến lược mở rộng ra Bắc sẽ không chọn cách "phủ nhanh" mà được thực hiện từng bước nhằm xây dựng niềm tin tại thị trường vốn có mức độ thận trọng cao.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 26/11, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG nhận định việc mở rộng thị phần ở miền Bắc không phải thách thức lớn, do Thế Giới Di Động đã có nền tảng nhận diện từ các chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy hoạt động trên toàn quốc.

Ông cho rằng thời điểm hiện nay thậm chí thuận lợi hơn nhờ xu hướng chuyển dịch sang kênh bán lẻ hiện đại và việc siết chặt quản lý thuế, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Về tình hình kinh doanh, sau 10 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh ghi nhận gần 38.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Linh thừa nhận doanh thu toàn chuỗi vẫn chưa đạt kỳ vọng, dù tốc độ mở cửa hàng vượt kế hoạch, nhưng chủ yếu do các cửa hàng cũ tăng trưởng kém trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng gần như đi ngang và chịu ảnh hưởng từ mưa bão, lũ lụt.

Dù vậy, ông Linh cho biết lợi nhuận của chuỗi vẫn đang đi đúng kế hoạch, với hơn 200 tỷ đồng trong quý III và dự kiến vượt 600 tỷ đồng trong cả năm.

Trước mắt, Thế Giới Di Động đang tiếp tục hướng đến mục tiêu xóa lỗ luỹ kế cho Bách Hóa Xanh để chuỗi này IPO vào năm 2028. "Đây là mục tiêu khá thách thức nhưng hoàn toàn khả thi", ông nói.