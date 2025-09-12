Bách Hóa Xanh tìm mặt bằng để 'Bắc tiến'

Bách Hoá Xanh đang tuyển chuyên viên tìm mặt bằng tại miền Bắc. Đây là động thái chuẩn bị cho kế hoạch "Bắc tiến", hướng đến mục tiêu mở 1.000 cửa hàng mỗi năm từ 2026.

Tính đến cuối tháng 7, Bách Hóa Xanh đang vận hành khoảng 2.204 cửa hàng. Ảnh: Phương Lâm.

Trên fanpage tuyển dụng, chuỗi Bách Hóa Xanh thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa đăng tin tuyển 5 chuyên viên nam với công việc "Tìm kiếm và phát triển mặt bằng tại miền Bắc".

Công việc này bao gồm khảo sát, đề xuất mặt bằng kinh doanh tiềm năng; đàm phán, ký hợp đồng thuê; làm việc với chính quyền địa phương khi cần; đồng thời quản lý, theo dõi hợp đồng và xử lý phát sinh. Ngoài ra, các chuyên viên cũng được thưởng theo kết quả tìm kiếm và ký kết thành công.

Đây được xem là động thái mới nhất cho kế hoạch "Bắc tiến" của Bách Hóa Xanh từng được ban lãnh đạo công ty đề cập.

Cụ thể, trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động cho biết từ năm 2026 chuỗi sẽ bắt đầu mở rộng ra miền Bắc, với mục tiêu 1.000 cửa hàng mới mỗi năm.

"Trong năm nay chúng tôi đã có thể mở hơn 600 cửa hàng thì việc mở mới 1.000 cửa hàng trong năm sau là khả thi", ông Linh nói.

Theo ông Linh, chi phí đầu tư cho mỗi cửa hàng hiện chỉ còn 1- 1,5 tỷ đồng . Với quy mô 1.000 cửa hàng, tổng vốn dự kiến khoảng 1.500- 2.000 tỷ đồng . Nếu tính thêm xe cộ và kho bãi, mức đầu tư vào khoảng 2.500 tỷ đồng hoặc thấp hơn.

Tính đến cuối tháng 7, Bách Hóa Xanh đang vận hành khoảng 2.204 cửa hàng, tăng hơn 400 điểm bán so với đầu năm. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay của hệ thống.

Riêng nửa đầu năm, doanh nghiệp đã mở mới 414 cửa hàng, vượt mục tiêu đề ra và dự kiến nâng tổng số mở mới lên hơn 600 trong cả năm.

Song song với mở rộng, kết quả kinh doanh của chuỗi cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Doanh thu 7 tháng toàn hệ thống Bách Hóa Xanh đạt gần 26.500 tỷ đồng , tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2024.

Riêng quý II, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng , nâng tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm lên khoảng 205 tỷ đồng .

Với kết quả này, Bách Hóa Xanh tự tin sẽ đạt lợi nhuận trên 600 tỷ đồng trong năm nay, cao hơn 100 tỷ so với kế hoạch ban đầu. "Việc mở cửa hàng mới không ảnh hưởng đến kế hoạch này", ông Linh nói.

Ngoài mở rộng hệ thống, chuỗi bách hóa của ông Nguyễn Đức Tài cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO trong vài năm tới, đồng thời hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD doanh thu trước 2030.