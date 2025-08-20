Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nói lý do đưa chuỗi điện máy, bách hóa lên sàn

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho rằng việc IPO riêng lẻ sẽ giúp từng chuỗi bán lẻ phát huy sức mạnh đặc thù, tạo thêm động lực cạnh tranh và gia tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

Chủ tịch HĐQT MWG nhìn nhận các chuỗi mà tập đoàn đang kinh doanh có nhiều điểm tương đồng, song sản phẩm lại rất khác nhau. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đang lên kế hoạch tách hai chuỗi bán lẻ điện thoại, phụ kiện Thegioididong.com và chuỗi Điện Máy Xanh thành công ty niêm yết độc lập, gọi chung là MW, dự kiến IPO vào năm 2030.

Đồng thời, tập đoàn cũng đặt mục tiêu đưa Bách Hóa Xanh lên sàn vào năm 2028.

"Tái sinh" các chuỗi

Chia sẻ trong buổi họp với cổ đông mới đây về kế hoạch này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết ngay từ khi thành lập, MWG không chỉ đặt mục tiêu trở thành nền tảng bán điện thoại mà hướng tới xây dựng một tập đoàn bán lẻ đa ngành.

"Điện thoại chỉ là sản phẩm khởi đầu vì dễ kinh doanh, ít phải bảo hành. Sau đó chúng tôi mở rộng sang điện máy, Bách Hóa Xanh, dược phẩm...", ông nói.

Thực tế, khi lên sàn, nội bộ MWG từng tranh luận về việc đổi tên thành "Thế Giới Bán Lẻ" để phản ánh chiến lược mở rộng đa ngành. Tuy nhiên, thương hiệu "Thế Giới Di Động" đã tạo dựng được niềm tin quá lớn trên thị trường nên công ty quyết định giữ nguyên đến nay.

Chủ tịch HĐQT MWG nhìn nhận các chuỗi mà tập đoàn đang kinh doanh có nhiều điểm tương đồng về kiến thức vận hành, tuyển dụng, đào tạo và hệ thống hỗ trợ phía sau, song sản phẩm lại rất khác nhau. Ông lấy ví dụ tivi của Điện Máy Xanh và con cá Bách Hóa Xanh không có nhiều mối liên hệ.

Do đó, ông cho rằng việc tách riêng các chuỗi là cần thiết, giúp tập trung hơn vào đặc thù từng ngành hàng.

Theo ông Tài, CEO Bách Hóa Xanh Phạm Văn Trọng và CEO của Thegioididong.com, Điện máy Xanh Đoàn Văn Hiểu Em đang dẫn dắt những tập thể rất lớn, nhưng khi "gom chung" vào một cấu trúc, sức mạnh để họ chiến đấu sẽ bị hạn chế.

Ngược lại, nếu tách riêng, ông Tài khẳng định sẽ tạo thêm sự máu lửa, quyết tâm cho đội ngũ lãnh đạo kế cận, giúp từng chuỗi bước vào giai đoạn phát triển mới và đưa các mảng kinh doanh của tập đoàn tiến xa hơn trong tương lai.

Ngoài ra, Chủ tịch MWG nhấn mạnh IPO còn là cách "tái sinh" các chuỗi, mở ra giai đoạn tăng trưởng "vũ bão" và thú vị hơn, với trọng tâm là chất lượng thay vì chỉ số lượng.

Nhà đầu tư dễ quyết định rót tiền

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Tài cho biết nhu cầu rất khác nhau. Một số chỉ quan tâm đến Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vì vị thế dẫn đầu khó thay thế, trong khi nhiều nhà đầu tư khác lại hứng thú với tiềm năng tiêu dùng của Bách Hóa Xanh tại thị trường Việt Nam, nơi quy mô ngành bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng có thể đạt 50- 60 tỷ USD với 100 triệu dân.

Do đó, việc IPO riêng lẻ sẽ cho phép nhà đầu tư chọn đúng chuỗi mà họ tin tưởng và muốn rót vốn trực tiếp.

Về cơ cấu sở hữu, ban lãnh đạo MWG cho biết khá cởi mở trong việc điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ tại các chuỗi sau IPO. Tuy nhiên, việc giảm tỷ lệ sở hữu sẽ không diễn ra trong thời gian quá ngắn hay đột ngột, chẳng hạn từ 100% xuống 50% chỉ sau một đêm.

Ở giai đoạn đầu, MWG dự kiến mở cửa cho nhà đầu tư mới với tỷ lệ sở hữu khoảng 20-30%, trong khi tập đoàn vẫn nắm giữ 70-80% cổ phần. Về lâu dài, công ty cho biết sẵn sàng điều chỉnh linh hoạt, với điều kiện MWG vẫn duy trì vai trò cổ đông chi phối với tỷ lệ trên 50%.

TỶ LỆ ĐÓNG GÓP DOANH THU CỦA 3 TRỤ CỘT MWG NỬA ĐẦU NĂM NAY Nguồn: BCTC DN. Nhãn Thegioididong.com Điện Máy Xanh Bách Hóa Xanh Khác (An Khang, AVAKids, EraBlue và TopZone)

% 22.5 44.6 30.7 2.2

Thế Giới Di Động thành lập vào năm 2004 với mô hình kết hợp bán hàng trực tuyến và chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động.

Dù đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, đến nay hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh vẫn là nguồn thu chủ lực. Trong 6 tháng đầu năm nay, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 73.655 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ. Riêng hai chuỗi này đóng góp 49.400 tỷ đồng , chiếm 67% tổng doanh thu, tăng 12% dù không mở rộng điểm bán mà còn giảm khoảng 200 cửa hàng do tái cấu trúc.

Tính đến cuối tháng 6, Thegioididong.com (bao gồm TopZone) có 1.015 cửa hàng, còn Điện Máy Xanh đạt 2.023 cửa hàng. Doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu vẫn tăng hơn 12%, cho thấy hiệu quả vận hành cải thiện rõ rệt.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh đạt doanh thu gần 22.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng hơn 16% so với cùng kỳ nhờ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Chuỗi đã mở mới 414 cửa hàng trong 6 tháng qua, nâng quy mô lên 2.184 điểm bán. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng đang chậm lại, chỉ thêm 4 cửa hàng trong tháng 6.