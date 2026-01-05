Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
PV GAS không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng

  • Thứ hai, 5/1/2026 19:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tỷ lệ sở hữu quá cô đặc của các cổ đông lớn khiến PV GAS và PV GAS D không đáp ứng tiêu chí đại chúng và phải đối mặt nguy cơ rời sàn nếu không khắc phục.

PV GAS hiện có quy mô vốn hóa 186.000 tỷ đồng. Ảnh: GAS.

Ngày 31/12/2025, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Theo PV GAS, căn cứ Báo cáo tài chính quý III/2025 và danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt quyền 29/8/2025, doanh nghiệp hiện có tổng cộng 17.495 cổ đông.

Trong cơ cấu này, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là cổ đông lớn duy nhất, nắm giữ tới 95,76% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Phần còn lại, tương đương 4,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, thuộc về 17.494 cổ đông nhỏ lẻ.

Với cơ cấu sở hữu như trên, PV GAS không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15. Cụ thể, doanh nghiệp không đảm bảo yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Trong trường hợp không khắc phục được tình trạng này, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết và rời khỏi sàn chứng khoán.

PV GAS cho biết đang tích cực làm việc với cổ đông lớn là Petrovietnam, đồng thời báo cáo và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nhằm tìm kiếm phương án xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Không chỉ PV GAS, tình trạng "cô đặc" quyền sở hữu cũng đang diễn ra tại một doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái khí. Mới đây, CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam - PV GAS D (HoSE: PGD) cũng công bố thông tin bất thường về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 8/12/2025, PV GAS D có tổng cộng 1.645 cổ đông. Tuy nhiên, quyền kiểm soát doanh nghiệp gần như tập trung tuyệt đối vào 3 tổ chức lớn. Trong đó, PV GAS với vai trò công ty mẹ nắm giữ 50,5% vốn điều lệ. Hai đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản là Tokyo Gas Asia Pte. Ltd và Saibu Gas Holdings Co., Ltd lần lượt sở hữu 25% và 21% vốn.

Như vậy, 3 cổ đông lớn này đang nắm giữ tổng cộng 96,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, trong khi 1.642 cổ đông còn lại chỉ sở hữu vỏn vẹn 3,5% vốn điều lệ. Với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng ở mức cực thấp, PV GAS D không đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Đại diện PV GAS D cho biết doanh nghiệp đang làm việc với các cổ đông lớn và báo cáo các cấp có thẩm quyền để tìm phương án xử lý phù hợp.

