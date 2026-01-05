Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế Giới Di Động giảm 100 tỷ đồng vốn điều lệ

  • Thứ hai, 5/1/2026 14:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vốn điều lệ của Thế Giới Di Động giảm còn khoảng 14.697 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp hoàn thành giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

Vốn điều lệ của Thế Giới Di Động giảm còn gần 14.700 tỷ đồng. Ảnh: MWG.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới đây đã chấp thuận cho CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) thay đổi đăng ký niêm yết thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo đó, kể từ ngày 6/1, Thế Giới Di Động sẽ giảm 10 triệu cổ phiếu niêm yết do thực hiện hủy cổ phiếu quỹ. Động thái này khiến vốn điều lệ của doanh nghiệp giảm tương ứng 100 tỷ đồng, từ gần 14.797 tỷ đồng xuống còn khoảng 14.697 tỷ đồng.

Việc giảm vốn điều lệ được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Chứng khoán. Theo đó, sau khi mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp phải tiến hành hủy cổ phiếu và điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng thay vì được tiếp tục nắm giữ cổ phiếu quỹ như trước đây.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Thế Giới Di Động đã chi gần 810 tỷ đồng để mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá mua bình quân 80.969 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn tự có, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Tại thời điểm cuối năm 2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đạt 12.582 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu bị hủy trong đợt này đúng bằng số cổ phiếu quỹ mà Thế Giới Di Động đã mua lại trong tháng 12. Trước đó, doanh nghiệp vẫn còn nắm giữ hơn 1,23 triệu cổ phiếu quỹ.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần 39.853 tỷ đồng, tăng gần 17% và là mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 40%, lên gần 810 tỷ đồng. Đồng thời, nhờ cắt giảm mạnh chi phí bán hàng và chi phí khác, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III ở mức kỷ lục 1.784 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp MWG duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận dương.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu thuần hơn 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Minh Khánh

