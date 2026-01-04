TPBank thâu tóm xong một nhà môi giới chứng khoán

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TPBank đã hoàn tất mua 287,9 triệu cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Tiên Phong, qua đó trở thành ngân hàng mẹ khi nâng sở hữu tại nhà môi giới chứng khoán này lên 51%.

CTCP Chứng khoán Tiên Phong - TPS (HoSE: ORS) mới đây đã báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB).

Cụ thể, ngày 31/12/2025, TPS đã hoàn tất chào bán toàn bộ gần 288 triệu cổ phiếu cho TPBank. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Với mức giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, công ty thu về gần 3.600 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng số vốn huy động, TPS dự kiến dành 60% số tiền thu về cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán; 30% nguồn vốn dùng cho hoạt động tự doanh và 10% dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh khác... Thời điểm giải ngân dự kiến năm 2026.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của TPS tăng lên 6.239 tỷ đồng. Trong đó, TPBank nâng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu lên mức 318,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ và trở thành ngân hàng mẹ của TPS.

Hồi đầu tháng 12/2025, TPS đã công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Theo đó, TPS phát hành 5.000 trái phiếu mã ORS1502, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, tạo lập nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu được phát hành thông qua hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ thông qua đại lý. Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,25%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm nhưng không được cao hơn 8,25%/năm. Thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Với số tiền huy động được, Chứng khoán Tiên Phong sẽ dùng để thanh toán nợ gốc của 2 khoản nợ tại ngân hàng sẽ đến hạn vào ngày 26/12/2025 và 14/1/2026.

Thời gian phát hành dự kiến ngày 5/12/2025. Song, đến nay doanh nghiệp chưa công bố kết quả chào bán.

