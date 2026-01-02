Bộ Tài chính nói gì về phản ánh bị sai số tiền khi nộp thuế nhà đất

Cử tri TP Hà Nội phản ánh phần mềm nộp thuế nhà đất còn nhiều bất cập như cập nhật chậm, sai thông tin và chậm ghi nhận giao dịch, buộc Bộ Tài chính phải lên tiếng giải trình.

Bộ Tài chính cho biết đang hỗ trợ người nộp thuế sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử Ảnh: Nam Khánh.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội liên quan tới kiến nghị về nộp thuế nhà đất.

Trước đó, cử tri TP Hà Nội phản ánh phần mềm nộp thuế nhà đất hiện nay còn tồn tại một số hạn chế như giao diện khó sử dụng, thao tác phức tạp, thường xuyên bị nghẽn mạng hoặc lỗi khi truy cập vào giờ cao điểm; thông tin cập nhật chậm, nhiều trường hợp người dân đã nộp nhưng hệ thống chưa ghi nhận kịp thời, gây phiền hà trong xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế; sai thông tin về số tiền nộp thuế, nội dung nộp thuế, người nộp thuế.

Cử tri đã kiến nghị nhiều lần trực tiếp với cơ quan thuế nhưng không được xử lý, giải quyết triệt để.

Vì vậy, cử tri TP Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế xem xét, sớm nâng cấp hệ thống phần mềm, cải thiện tốc độ truy cập, bổ sung hướng dẫn trực tuyến dễ hiểu, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết trong giai đoạn đầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan thuế phải thực hiện nâng cấp nhiều chức năng, đồng thời nên đã phát sinh một số vướng mắc kỹ thuật như phản ánh của cử tri.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp rà soát, đánh giá toàn diện, triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng vận hành hệ thống, bao gồm: nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tối ưu giao diện và quy trình thao tác trên ứng dụng eTax Mobile, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về nhà đất.

Đồng thời, hệ thống đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế đã được thiết lập để tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh.

Sau khi thực hiện nâng cấp, tối ưu hóa vận hành, đến nay hệ thống đã hoạt động ổn định, tốc độ truy cập được cải thiện rõ rệt và các phản ánh về lỗi kỹ thuật giảm đáng kể.

Thuế các tỉnh, thành phố, trong đó có Thuế TP Hà Nội đã và đang tích cực có các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử. Công chức thuế sẽ trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện tra cứu, nộp các khoản thuế, kịp thời hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết trong gian tới sẽ chỉ đạo cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nói chung và chức năng nộp thuế điện tử nói riêng theo hướng hiện đại, thuận tiện, dễ sử dụng, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế.