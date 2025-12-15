Vinhomes chuyển nhượng công ty con ở dự án Vinhomes Ocean Park 3

Vinhomes thông báo hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An, pháp nhân trong dự án Vinhomes Ocean Park 3 rộng gần 294 ha tại Hưng Yên.

Đại An không còn là công ty con của Vinhomes. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) mới đây công bố thông tin bất thường liên quan đến thay đổi trong cấu trúc sở hữu, với trọng tâm là việc thoái vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An.

Theo đó, Vinhomes đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Đại An. Đây là doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng , trụ sở đặt tại Quốc lộ 5A, thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (cũ). Sau giao dịch này, Đại An chính thức không còn là công ty con của Vinhomes.

Trước thời điểm chuyển nhượng, Vinhomes nắm giữ gần như tuyệt đối quyền kiểm soát tại Đại An, với 100% quyền biểu quyết và 99,9% tỷ lệ lợi ích, theo báo cáo của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Công ty Đại An là pháp nhân có liên quan dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, tên pháp lý là Khu đô thị Đại An. Dự án có quy mô gần 294 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD , tương đương hơn 32.000 tỷ đồng , với quy mô dân số dự kiến khoảng 42.000 người.

Vinhomes Ocean Park 3 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cho Vinhomes từ năm 2021. Trong đó, Công ty Đại An là công ty thành viên liên quan dự án quy mô lớn này.

Hồi đầu năm, dự án Vinhomes Ocean Park 3 chứng kiến chuyển động lớn khi được Tập đoàn CapitaLand (Singapore) mua lại quỹ đất 25 ha tại phân khu Hải Đăng. Capitaland là một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á, chuyên phát triển các dự án tích hợp, khu bán lẻ, khu tích hợp văn phòng, khu dân cư và nhà ở, khu thương mại, khu công nghiệp, các khối hậu cần và trung tâm dữ liệu.