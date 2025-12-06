Hình hài khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau hơn nửa năm khởi công

Từ góc nhìn trên cao khu vực gần chợ Cần Giờ, toàn bộ khu vực ven biển xã Cần Giờ đang được san lấp, hình thành rõ rệt các tuyến đường nội khu.

Trong ảnh là phân khu giải trí trung tâm của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với tên gọi là The Haven Bay. Phân khu này có diện tích 771,1 ha và định vị là khu vực sầm uất nhất dự án, với tổ hợp tiện ích giải trí rộng 122 ha.

Các tuyến đường nội bộ thuộc phân khu The Haven Bay đã được thảm nhựa phần lớn chỉ sau gần 8 tháng khởi công.

Các căn nhà phố liền kề tại đây có giá dao động từ 12,9 tỷ đồng /căn, shophouse giá khoảng 15- 20 tỷ đồng , biệt thự song lập từ 30 tỷ đồng /căn và biệt thự đơn lập từ 40 tỷ đồng trở lên tùy vào loại hình, diện tích và vị trí.

Tuyến đường lớn nhất dự án rộng 120 m, dài 8 km đang được nhà thầu khẩn trương trải thảm nhựa.

Con đường kéo dài hết đường bờ biển hiện tại, từ thị trấn Cần Thạnh qua xã Long Hòa cũ. Khi hình thành, tuyến đường này nối phân khu A (phía Tây) đến phân khu B ở phía Đông dự án

Trong khi đó, các phân khu B, D và E đồng loạt triển khai đặt cống, khoan cọc nhồi thi công đường và tiếp tục bơm cát san nền.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tên thương mại là Vinhomes Green Paradise, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên Vingroup ) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM mới.

Dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha lấn biển. Quy mô dân số dự kiến gần 230.000 người, có khả năng đón 8-9 triệu lượt du khách mỗi năm.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ có tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour...

