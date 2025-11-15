Hiện trạng hòn đảo rộng gần 1.400 ha Sun Group đề xuất đầu tư ở TP.HCM

Đảo Gò Găng nằm tại khu vực vịnh Gành Rái, xã Long Sơn, TP.HCM. Hòn đảo này có vị trí thuận lợi trong việc phát triển kinh tế biển, với 3 mặt giáp sông và 1 mặt giáp biển nên hệ thống mạng lưới giao thông thủy khá hoàn thiện.

Chỉ cách trung tâm Vũng Tàu khoảng 20 phút chạy xe nhưng đảo có khung cảnh hoàn toàn đối lập với những đầm lầy, rừng ngập mặn, ruộng muối và rất ít nhà dân.

Đảo Gò Găng có khá nhiều ruộng muối nhưng phần lớn đã bỏ hoang.

Đi dọc tuyến đường Trường Sa, không khó để bắt gặp những căn nhà bỏ hoang đã xuống cấp theo thời gian.

Tuyến đường Trường Sa là trục chính đi qua đảo Gò Găng được xây dựng khang trang, rộng rãi với quy mô 6 làn xe.

Tuyến đường có khá ít phương tiện lưu thông nên trẻ em tại đây thoải mái vui chơi, chạy nhảy trên đường.

Trên trục đường Trường Sa có 2 cây cầu Gò Găng và Chà Và để nối đảo Gò Găng với trung tâm phường Vũng Tàu và xã Long Sơn. Trong hình là cầu Chà Và hướng về xã Long Sơn.

Theo Đồ án quy hoạch đảo Gò Găng, quy hoạch đảo Gò Găng nhằm xây dựng một khu đô thị mới hiện đại, kết hợp với không gian sinh thái của rừng ngập mặn. Đồng thời, đô thị này sẽ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần cho ngành nghề cá và chế biến thủy hải sản công nghệ cao. Diện tích quy hoạch toàn khu là 1.350 ha, dân số dự kiến khoảng 60.000 người.

Trong đó, diện tích lớn nhất được dành cho công viên sinh thái rừng ngập mặn với 532 ha. Diện tích dành cho sân bay và các dịch vụ liên quan, ước khoảng 250 ha. Diện tích dành cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, khoa học và du lịch là khoảng 158,5 ha.

Bên cạnh đó, diện tích dành cho giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học là khoảng 20 ha. Diện tích phân khu chức năng như trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại khoảng 30 ha, trung tâm dịch vụ cửa ngõ với diện tích 67 ha, và khu vực dịch vụ kết nối với Long Sơn với dự kiến chiếm 25,3 ha.

Quy hoạch dự án được chia thành 8 phân khu bao gồm khu vực xây dựng các nhóm nhà ở, có thể bao gồm các tòa nhà cao tầng và tầng thấp; khu vực xây dựng các công trình chức năng hỗn hợp...

Sau hơn một thập kỷ khởi công và trải qua nhiều lần đổi chủ, công trường One Central HCM như khối bê tông im lìm giữa nhịp phát triển sôi động của TP.HCM.

Từ hiệu quả kinh doanh đến định hướng quy hoạch, nhiều yếu tố đang cùng lúc thúc đẩy làn sóng phát triển đại đô thị trên khắp Việt Nam.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.