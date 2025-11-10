Cận cảnh khu đất xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu vốn 10.000 tỷ

Tháng 6/2025, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Group đã khởi công giai đoạn I hai tổ hợp căn hộ - khách sạn 5 sao Five Star Odyssey và Five Star Poseidon. Trong ảnh là công trường xây dựng tòa tháp Five Star Odyssey cao 50 tầng nằm trên đường Thùy Vân.

Đường Thùy Vân dài khoảng 8 km đã trở thành "trục xương sống" của ngành du lịch địa phương khi tập trung hàng trăm khách sạn lớn nhỏ. Khi hai dự án này hoàn thiện, tuyến đường sẽ xuất hiện thêm 2 tòa cao ốc, tạo diện mạo nhận diện mới cho đô thị biển.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Five Star Odyssey có diện tích 8.189 m2, cao 50 tầng với 4 tầng hầm, gồm hơn 427 phòng khách sạn và khoảng 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, do Accor và Mövenpick Hotels & Resorts quản lý.

Ghi nhận tại công trình vào đầu tháng 11/2025, khu đất xây dựng tòa nhà Five Star Odyssey đang được thi công khoan cọc nhồi phần móng, các thiết bị máy móc cơ giới hoạt động liên tục.

Five Star Odyssey được thiết kế cao tới 50 tầng và có 4 tầng hầm, trở thành tòa nhà cao nhất tại Vũng Tàu khi hoàn thiện.

Phần mặt ngoài hướng ra biển, phần sau kết nối với khu trung tâm thành phố, tạo nên một tổ hợp lưu trú và căn hộ nghỉ dưỡng quy mô lớn. Trên các sàn giao dịch bất động sản, giá dự kiến của căn hộ Five Star Odyssey dao động từ 90 đến 120 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí và diện tích.

Đối diện dự án, quảng trường Tam Thắng được quy hoạch làm không gian công cộng hướng biển, kết hợp cây xanh và lối dạo bộ. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ là điểm dừng chân hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ xung quanh.

Cách đó khoảng 1km, khu đất xây dựng tòa nhà Five Star Poseidon hiện mới được quây rào và đang được dọn cỏ, san lấp mặt bằng.

Dự án Poseidon được quy hoạch hầm đi bộ kết nối trực tiếp ra bãi biển Thùy Vân. Công trình này giúp người dân và du khách di chuyển an toàn, không phải băng qua tuyến đường đông đúc xe cộ.

Đối với Poseidon, giá dự kiến khoảng trên 100 triệu đồng mỗi mét vuông, cao hơn giá mặt bằng chung quanh khu vực đường Thùy Vân.

Khi hoàn thành, hai dự án Five Star Odyssey và Five Star Poseidon dự kiến cung cấp hơn 2.000 căn hộ cao cấp và 600 phòng khách sạn.

Với nguồn cung này, khu vực Thùy Vân sẽ đón thêm lượng lớn sản phẩm lưu trú cao cấp, giúp cân bằng nguồn cung - cầu của thị trường nghỉ dưỡng.

UBND TP.HCM giao các sở ngành khẩn trương xem xét đề xuất của Vingroup về tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), yêu cầu hoàn tất tham mưu trước ngày 10/10.

Xã Hồ Tràm được xem là "thủ phủ" du lịch biển của TP.HCM sau sáp nhập, với 41 dự án được chấp thuận đầu tư, trong đó có 12 dự án đã đi vào hoạt động và 11 dự án đang triển khai.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.