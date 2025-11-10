Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh khu đất xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu vốn 10.000 tỷ

  • Thứ hai, 10/11/2025 06:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai tòa nhà Five Star Poseidon - Five Star Odyssey đang được thi công trên đường Thuỳ Vân. Khi hoàn thành, công trình này sẽ cao 50 tầng và trở thành biểu tượng mới của phường Vũng Tàu.

thap cao nhat vung tau anh 1

Tháng 6/2025, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Group đã khởi công giai đoạn I hai tổ hợp căn hộ - khách sạn 5 sao Five Star Odyssey và Five Star Poseidon. Trong ảnh là công trường xây dựng tòa tháp Five Star Odyssey cao 50 tầng nằm trên đường Thùy Vân.
thap cao nhat vung tau anh 2

Vị trí hai khu đất Five Star Poseidon và Five Star Odyssey.
thap cao nhat vung tau anh 3

Đường Thùy Vân dài khoảng 8 km đã trở thành "trục xương sống" của ngành du lịch địa phương khi tập trung hàng trăm khách sạn lớn nhỏ. Khi hai dự án này hoàn thiện, tuyến đường sẽ xuất hiện thêm 2 tòa cao ốc, tạo diện mạo nhận diện mới cho đô thị biển.
thap cao nhat vung tau anh 4

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Five Star Odyssey có diện tích 8.189 m2, cao 50 tầng với 4 tầng hầm, gồm hơn 427 phòng khách sạn và khoảng 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, do Accor và Mövenpick Hotels & Resorts quản lý.
thap cao nhat vung tau anh 5

Ghi nhận tại công trình vào đầu tháng 11/2025, khu đất xây dựng tòa nhà Five Star Odyssey đang được thi công khoan cọc nhồi phần móng, các thiết bị máy móc cơ giới hoạt động liên tục.
thap cao nhat vung tau anh 6

Five Star Odyssey được thiết kế cao tới 50 tầng và có 4 tầng hầm, trở thành tòa nhà cao nhất tại Vũng Tàu khi hoàn thiện.
thap cao nhat vung tau anh 7

Phần mặt ngoài hướng ra biển, phần sau kết nối với khu trung tâm thành phố, tạo nên một tổ hợp lưu trú và căn hộ nghỉ dưỡng quy mô lớn. Trên các sàn giao dịch bất động sản, giá dự kiến của căn hộ Five Star Odyssey dao động từ 90 đến 120 triệu đồng mỗi m2 tùy vị trí và diện tích.
thap cao nhat vung tau anh 8

Đối diện dự án, quảng trường Tam Thắng được quy hoạch làm không gian công cộng hướng biển, kết hợp cây xanh và lối dạo bộ. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ là điểm dừng chân hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ xung quanh.
thap cao nhat vung tau anh 9

Cách đó khoảng 1km, khu đất xây dựng tòa nhà Five Star Poseidon hiện mới được quây rào và đang được dọn cỏ, san lấp mặt bằng.
thap cao nhat vung tau anh 10

Dự án Poseidon được quy hoạch hầm đi bộ kết nối trực tiếp ra bãi biển Thùy Vân. Công trình này giúp người dân và du khách di chuyển an toàn, không phải băng qua tuyến đường đông đúc xe cộ.
thap cao nhat vung tau anh 11

Đối với Poseidon, giá dự kiến khoảng trên 100 triệu đồng mỗi mét vuông, cao hơn giá mặt bằng chung quanh khu vực đường Thùy Vân.
thap cao nhat vung tau anh 12

Khi hoàn thành, hai dự án Five Star Odyssey và Five Star Poseidon dự kiến cung cấp hơn 2.000 căn hộ cao cấp và 600 phòng khách sạn.
thap cao nhat vung tau anh 13

Với nguồn cung này, khu vực Thùy Vân sẽ đón thêm lượng lớn sản phẩm lưu trú cao cấp, giúp cân bằng nguồn cung - cầu của thị trường nghỉ dưỡng.

Quỳnh Danh

