Hạ tầng phát triển ở đặc khu duy nhất của TP.HCM

Từ một huyện đảo biệt lập, Côn Đảo giờ đã trở thành đặc khu của siêu đô thị TP.HCM, từng bước tiến gần hơn đến hình mẫu phát triển biển đảo của Việt Nam với mục tiêu trở thành "đảo xanh, thông minh và đáng sống", đủ sức cạnh cùng những điểm đến du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây (2020-2025), diện mạo Côn Đảo đã đổi thay mạnh mẽ, tạo nên bước ngoặt quan trọng trên hành trình phát triển. Trong ảnh là bến cảng tàu khách Côn Đảo được khởi công xây dựng từ ngày 15/10/2021, tại Vịnh Côn Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng , do Ban Quản lý Cảng Bến Đầm làm chủ đầu tư.

Bến cảng có cầu dẫn dài 370 m, kết nối với cầu cảng dài 50 m, rộng 12 m, có thể tiếp nhận tàu chở khách có trọng tải đến 398 DWT. Việc đưa bến cảng vào khai thác tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trên hải trình từ đất liền ra Côn Đảo, rút ngắn quãng đường gần 15 km so với từ Cảng Bến Đầm về trung tâm Côn Đảo.

Sau hơn 20 năm khai thác, cảng Bến Đầm cũng đã được nâng cấp, mở rộng, phục vụ khai thác du lịch cũng như xếp dỡ hàng hóa.

Cụ thể, cảng Bến Đầm được cải tạo cầu chính hiện hữu để tiếp nhận được tàu có trọng tải 3.000 DWT; nâng cấp và mở rộng cầu tàu cá, cầu dẫn; nâng cao độ đỉnh bến lên +2,8 m; nạo vét khu nước và luồng vào khu nước tàu cá.

Song song đó, các đơn vị chức năng cũng đã có những đề xuất nghiên cứu, triển khai nâng cấp sân bay Côn Đảo để việc đi lại của người dân, du khách giữa đảo và đất liền thuận lợi hơn.

Cụ thể, dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp kết cấu đường cất hạ cánh hiện hữu được quy hoạch với kích thước 1.830 m x 45 m; xây dựng mới một đường lăn song song và các đường lăn nối; bổ sung các hạng mục bảo đảm an toàn trong khai thác (RESA, đèn đêm) và hệ thống thiết bị hạ cánh đồng bộ để khai thác hiệu quả các loại tàu bay lớn hơn.

Theo báo cáo của Cục Hàng không, phương án quy hoạch với hướng đường cất hạ cánh hiện hữu là phương án tối ưu. Để khai thác đầy tải trọng thương mại với các dòng tàu bay tầm trung như A321, cần kéo dài đường cất hạ cánh ra phía biển khoảng 860 m (về phía đông) để đạt chiều dài 2.400 m.

Cùng với bến cảng và sân bay, hệ thống giao thông đường bộ quanh Côn Đảo cũng được chú trọng đầu tư. Các tuyến đường ven biển Tôn Đức Thắng, Trần Phú được chỉnh trang, nâng cấp để hình thành dải cảnh quan du lịch khang trang.

Các tuyến đường này không chỉ kết nối hạ tầng giao thông mà còn bao gồm đồng bộ hệ thống thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các công trình đảm bảo an toàn giao thông.

Các tuyến đường xung quanh đảo được kè kiên cố, lát vỉa hè và trồng cây xanh, tạo cảnh quan thoáng mát cho người dân và du khách thoải mái di chuyển.

Mới đây, vào đầu tháng 9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo. Trong ảnh là thiết bị kéo dải cáp ngầm.

Về du lịch, lợi thế thiên nhiên và văn hóa của Côn Đảo vẫn là "vốn quý" để phát triển. Nơi đây có hơn 16 hòn đảo lớn nhỏ, hệ sinh thái rừng - biển đa dạng cùng hàng trăm di tích văn hóa, lịch sử.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm, Côn Đảo đã đón hơn 456.000 lượt khách, trong đó có 16.000 khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ, du lịch đạt hơn 3.000 tỷ đồng , tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Côn Đảo sẽ đón khoảng 1,2 triệu khách/năm, và tiến tới gần 2 triệu khách vào năm 2045.

Với đặc thù tương đối biệt lập và mật độ dân cư còn thấp, hiện, Côn Đảo là một trong những khu vực đang được TP.HCM cân nhắc ưu tiên thí điểm khoanh vùng kiểm soát khí thải, chuyển đổi sang hệ thống giao thông sạch, theo định hướng phát triển "xanh" của siêu đô thị mới.

