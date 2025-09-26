Côn Đảo sắp có lưới điện thông minh

Ngày 26/9, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức khởi công Công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo”.

Đây là công trình được Tổng công ty Điện lực TP.HCM đăng ký chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự lễ khởi công có ông Huỳnh Tân Định, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM; cùng lãnh đạo một số sở ngành của Thành phố và Lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công.

Công trình xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo được thi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Công trình sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất của lưới điện thông minh như: 100% lưới điện trung, hạ thế, trạm biến áp được thực hiện tự động kết hợp điều khiển giám sát online từ xa, tích hợp năng lượng tái tạo, vận hành lưới áp dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các chế độ an ninh bảo mật dữ liệu.

Các giải pháp này sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng, tăng hiệu suất vận hành, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên quốc gia.

Dự án này hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân trên đảo. Về chất lượng điện, Côn Đảo sẽ được cung cấp nguồn điện ổn định với độ tin cậy và tỷ lệ tổn thất điện năng tương đương như các khu vực nội thành tại TP.HCM.

Trong giai đoạn 2026-2028, hệ thống sẽ từng bước phát triển và tích hợp các nguồn năng lượng xanh, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc xe điện, đồng bộ với định hướng phát triển xanh và bền vững của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết Tổng công ty Điện lực thành phố xác định công trình xây dựng lưới điện thông minh tại Côn Đảo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là sự đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của TP.HCM.

Công trình này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển của ngành điện trong thời kỳ chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số toàn diện.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM cho rằng, việc đầu tư hệ thống lưới điện thông minh tại Côn Đảo là một bước đột phá, không chỉ bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, liên tục, chất lượng cao mà còn mở đường cho chuyển đổi số, quản trị thông minh và tăng trưởng xanh. Đây là nền tảng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển du lịch cao cấp, kinh tế biển, kinh tế đêm, khởi nghiệp sáng tạo... theo đúng định hướng “tăng trưởng nhanh, bền vững, xanh và số” đã được đề ra trong các nghị quyết phát triển đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, vào ngày 4/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân tại Đặc khu Côn Đảo.