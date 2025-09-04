Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đóng điện thành công Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia ra Côn Đảo

  • Thứ năm, 4/9/2025 12:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

EVN, Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Vào lúc 4h5 phút ngày 4/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo. Trước đó, vào lúc 19h9, ngày 2/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Ban Quản lý dự án điện 3 cũng đã tổ chức đóng điện thành công Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

evn noi dien con dao anh 1

Việc đóng điện thành công Dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam. Khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển.

evn noi dien con dao anh 2

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.

evn noi dien con dao anh 3

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp tham gia dự án, đã góp phần hoàn thành công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Thông tin chung về dự án:

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quy mô dự án: Dự án có quy mô cấp điện áp 110kV, tổng chiều dài 103,7 km, gồm:

Đường dây trên không: 17,5 km qua địa phận thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Cáp ngầm xuyên biển: 77,7 km kết nối từ VT32 (trụ cuối trên biển) ra Côn Đảo

Cáp ngầm trên đảo: 8,5 km từ điểm tiếp bờ đến TBA 110 KV tại Nhà máy điện An Hội, Côn Đảo

Trạm biến áp: Mở rộng ngăn lộ 110 Kv tại Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và xây dựng Trạm biến áp 110/22 kV GIS tại Côn Đảo

Tổng mức đầu tư: 4.923 tỷ đồng

Triển khai thi công: tháng 12/2024

Hoàn thành kéo dải cáp toàn tuyến: 12/8/2025

Hoàn thành mở rộng trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu (TP Cần Thơ): 5/8/2025

Đóng điện thử nghiệm toàn tuyến: 18h42 ngày 22/8/2025

Đóng điện: 19h09 ngày 2/9/2025

Theo Hà An/Vtcnews.vn

