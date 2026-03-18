Việt Nam chi gần nửa tỷ USD nhập xăng dầu giữa căng thẳng Trung Đông

  • Thứ tư, 18/3/2026 19:45 (GMT+7)
Kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran và khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam đã chi gần nửa tỷ USD nhập khẩu xăng dầu chỉ trong nửa đầu tháng 3.

Tình trạng biến động nguồn cung và giá leo thang trên thị trường thế giới đã đẩy giá nhiên liệu trong nước tăng hơn 40%. Ảnh: Việt Linh.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), chỉ trong nửa đầu tháng 3, các doanh nghiệp trong nước đã chi gần 492 triệu USD để nhập khẩu hơn 533.000 tấn xăng dầu các loại, tăng 41% về sản lượng và tới 89% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Động thái gia tăng nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang, kéo theo những biến động khó lường trên thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là áp lực lên nguồn cung và mặt bằng giá.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu thành phẩm, với tổng kim ngạch đạt hơn 1,94 tỷ USD, tăng gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo cơ cấu, dầu diesel tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch khoảng 1,04 tỷ USD, tương đương gần 53,5% tổng giá trị nhập khẩu xăng dầu. Các mặt hàng khác như xăng, nhiên liệu bay và dầu mazut lần lượt đạt 505 triệu USD, 356 triệu USD42 triệu USD.

Song song với xăng dầu thành phẩm, các doanh nghiệp cũng chi khoảng 1,44 tỷ USD để nhập khẩu 2,79 triệu tấn dầu thô. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu dầu thô giảm 7% trong khi giá trị giảm gần 20%, cho thấy xu hướng điều chỉnh nhất định trong cơ cấu nguồn cung.

Tổng thể, chỉ trong khoảng 2,5 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 5,5 triệu tấn xăng dầu và dầu thô, tăng thêm khoảng 600.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu năng lượng duy trì ở mức cao trong bối cảnh kinh tế phục hồi và thị trường quốc tế nhiều biến động.

Vừa qua, tại buổi làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng bàn các giải pháp tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nguồn cung dầu thô cho các cơ sở lọc dầu trong nước được duy trì, nguồn cung ứng xăng dầu trong nước hiện nay và những tháng tiếp theo vẫn đảm bảo; giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá xăng dầu thế giới.

Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan được giao tiếp tục đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu, duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất chế biến; triển khai sớm xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ; không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bộ Tài chính phối hợp điều hành giá bám sát thị trường thế giới, sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn; nghiên cứu phương án thuế, phí trong trường hợp giá dầu tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

hôm qua

Minh Khánh

việt nam Nhiên liệu sinh học Tiền mã hóa xăng dầu trung đông nhập khẩu

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

