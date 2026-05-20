Từ ngày 1/6, xử phạt chủ cây xăng không bán E10

  • Thứ tư, 20/5/2026 12:12 (GMT+7)
Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra việc triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ 1/6 được thực hiện theo lộ trình quy định tại Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương về áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Để đảm bảo quá trình triển khai đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ, gây ảnh hưởng đến nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các địa phương từ nay đến hết ngày 31/5, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của xăng sinh học E10, nhằm tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như bể chứa, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 đúng lộ trình đề ra.

Lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo quy định từ 1/6.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu giám sát chặt việc chuyển đổi tại các cây xăng, không để xảy ra tình trạng trì hoãn, gián đoạn nguồn cung hoặc tự ý ngừng bán hàng. Sau ngày 1/6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo quy định, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Công chức quản lý thị trường phụ trách địa bàn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cửa hàng không chấp hành chuyển đổi, có vi phạm nghiêm trọng hoặc xảy ra điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Trên thị trường, nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã bắt đầu tăng tốc triển khai xăng E10 trên diện rộng. PVOIL cho biết, từ ngày 15/5, E10 đã được bán tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp trên cả nước.

Petrolimex cũng dự kiến triển khai đồng loạt E10 từ ngày 20/5 trên hệ thống hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu toàn quốc sau thời gian chuẩn bị hạ tầng phối trộn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, các cây xăng tư nhân còn dè dặt do gặp một số vướng mắc liên quan đến việc phối trộn, công tác kỹ thuật...

Theo Dương Hưng/Tiền Phong

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

