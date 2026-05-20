Ông Đỗ Thành Nhân tái xuất sau bản án

Cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để tái cấu trúc doanh nghiệp, sau nhiều năm chưa tổ chức đại hội kể từ vụ án thao túng chứng khoán.

Ông Đỗ Thành Nhân từng là Chủ tịch HĐQT của Louis Holdings.

Theo thông báo mới nhất vừa được công bố từ CTCP Louis Holdings, ông Đỗ Thành Nhân, cổ đông lớn đang nắm giữ gần 38 triệu cổ phần, tương ứng với 36,67% vốn điều lệ vừa đưa ra yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Louis Holdings vẫn chưa họp đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và 2026, sau sự cố khởi tố loạt lãnh đạo gồm ông Đỗ Thành Nhân vào năm 2022. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, cựu Chủ tịch HĐQT Đỗ Thành Nhân đã đề nghị HĐQT đứng ra tổ chức phiên họp bất thường này nhằm phục vụ cho công tác tái cấu trúc toàn diện hoạt động của công ty.

Theo đề xuất của ông Nhân, phiên họp đại hội bất thường sẽ tập trung vào việc kiểm tra, rà soát lại tư cách cổ đông, đồng thời đánh giá lại toàn bộ các nghị quyết, văn bản của HĐQT và tổng giám đốc đã ban hành kể từ ngày 20/4/2022 đến nay.

Song song đó, phiên họp cũng sẽ thống kê lại toàn bộ tài sản cùng các khoản phải thu, phải trả nhằm xác định rõ ràng các khoản nợ của Louis Holdings và các công ty con trực thuộc. Đồng thời, bầu lại bộ máy nhân sự mới cho HĐQT và vị trí tổng giám đốc.

Ông Đỗ Thành Nhân sinh năm 1981 tại An Giang, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003 và khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh gạo. Ông từng là Chủ tịch HĐQT của Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital và CTCP Louis Land.

Tuy nhiên, vào ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại các đơn vị này, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" gồm: Ông Đỗ Thành Nhân; ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt (nay là CTCP Chứng khoán T-Cap, HoSE: TVB) cùng hai cá nhân khác.

Theo cáo buộc, từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với ông Đỗ Đức Nam và những người liên quan sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán để mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán.

Mục đích là thao túng giá cổ phiếu của CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.