Đề xuất giảm nhiều loại thuế cho xăng E10

Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh các loại thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường cho xăng E10 nhằm tạo chênh lệch giá đủ hấp dẫn giữa nhiên liệu sinh học và xăng khoáng.

Nhân viên PVOIL nhập xăng E10 vào bồn chứa tại cửa hàng. Ảnh: PVOIL.

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Theo dự thảo, Bộ Công Thương sẽ chủ trì điều phối nguồn cung etanol và xăng nền để pha chế, phối trộn xăng sinh học E10; giám sát lộ trình pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng sinh học E10 triển khai phân kỳ, có kiểm soát, ưu tiên các doanh nghiệp đã đủ điều kiện thực hiện.

Giai đoạn 1 (đến 31/5): Khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung E100, hạ tầng phối trộn và phân phối đến người tiêu dùng xăng (PVOil, Petrolimex) mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người dùng trong hệ thống của mình, các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp (mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp) để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn.

Giai đoạn 2 (từ 1/6): Triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định.

Đáng chú ý tại Dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh các loại thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường nhằm tạo chênh lệch giá đủ hấp dẫn giữa nhiên liệu sinh học và xăng khoáng.

Hiện mỗi lít xăng khoáng chịu thuế bảo vệ môi trường 2.000 đồng và thuế tiêu thụ đặc biệt 10%. Xăng sinh học được ưu đãi hơn do phần ethanol không chịu thuế bảo vệ môi trường. Thuế bảo vệ môi trường tính trên mỗi lít xăng E5 khoảng 1.900 đồng và E10 là 1.800 đồng. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng mức 8% với E5 và 7% với E10, thấp hơn xăng khoáng.

Công thức giá cơ sở xăng E10 từ từ ngày 1/6 được đề xuất gồm các thành phần chính là giá thành phẩm bình quân xăng RON 95, ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định. Bên cạnh đó, giá cơ sở còn gồm các khoản chi phí vận chuyển, premium, tồn trữ, hao hụt, lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh định mức.

Trong đó, premium là khoản phụ phí hoặc chi phí bổ sung mà bên mua (doanh nghiệp đầu mối) phải trả cho bên cung cấp (nhà máy lọc dầu trong nước hoặc đối tác quốc tế) để đảm bảo nguồn hàng, được tính gộp vào công thức giá cơ sở.

Các chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium với nguồn trong nước hay chi phí vận chuyển từ nhà máy lọc dầu sẽ áp dụng tương tự mặt hàng RON95-III hiện nay. Còn lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo cơ chế đang dùng với E5 RON92.

Thương nhân đầu mối phải báo cáo chính xác các số liệu liên quan đến ethanol, tỷ lệ phối trộn, chi phí vận chuyển, tồn trữ và các chi phí hợp lý khác để tính toán.