Hơn 2.800 cây xăng Petrolimex chuyển sang bán xăng E10 từ 20/5

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mới đây đã có thông báo mới về việc kinh doanh xăng sinh học E10.

Theo đó, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4, đến ngày 15/5 đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5.

Đánh giá thực tiễn sau thời gian hơn 8 tháng bán xăng E10 tại TP.HCM, Petrolimex cho biết thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng. Sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng. Trong thời gian gần đây, sản lượng kinh doanh xăng E10 đang ở mức 3.000-4.000 m3/ngày.

Ngay sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 đặt mục tiêu triển khai xăng E10 ngay trong tháng 4 nhằm giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, Petrolimex đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tạo nguồn ethanol, đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn với 7 điểm kho pha chế xăng E10 trên toàn quốc và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, các hoạt động tại hệ thống hơn 2.800 cửa hàng.

Chia sẻ về kế hoạch tạo nguồn ethanol và xăng khoáng đầu vào phục vụ pha chế xăng sinh học E10, đại diện Petrolimex cho biết đã đưa vào kế hoạch từ cuối năm 2025. Đối với ethanol, ngay từ tháng 4, tập đoàn đã tạo nguồn gần 40.000 m3, đưa sẵn về các đầu cảng, điểm pha chế để sẵn sàng phục vụ công tác pha chế xăng E10. Các tháng còn lại của năm 2026, tập đoàn tiếp tục chủ động tạo nguồn ethanol, đáp ứng đủ nhu cầu pha chế. Đối với xăng khoáng, tập đoàn đã ký các hợp đồng dài hạn từ nguồn trong nước và nhập khẩu với tỷ lệ trên 80%.

Với chiến lược kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, bên cạnh sản phẩm xăng E10 RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hiện Petrolimex cũng bán xăng E10-RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và trong tương lai, tập đoàn sẽ nghiên cứu để bổ sung danh mục các sản phẩm cao cấp hơn như xăng E10 RON 97 tiêu chuẩn Euro 5.