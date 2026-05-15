Hơn 2.800 cây xăng Petrolimex chuyển sang bán xăng E10 từ 20/5

  • Thứ sáu, 15/5/2026 09:12 (GMT+7)
Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4, đến nay đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng. Tập đoàn dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5.

Hiện 80% cửa hàng Petrolimex bán xăng E10. Ảnh: Phạm Thắng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mới đây đã có thông báo mới về việc kinh doanh xăng sinh học E10.

Theo đó, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4, đến ngày 15/5 đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5.

Đánh giá thực tiễn sau thời gian hơn 8 tháng bán xăng E10 tại TP.HCM, Petrolimex cho biết thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng. Sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng. Trong thời gian gần đây, sản lượng kinh doanh xăng E10 đang ở mức 3.000-4.000 m3/ngày.

Ngay sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 đặt mục tiêu triển khai xăng E10 ngay trong tháng 4 nhằm giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, Petrolimex đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tạo nguồn ethanol, đầu tư hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn với 7 điểm kho pha chế xăng E10 trên toàn quốc và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, các hoạt động tại hệ thống hơn 2.800 cửa hàng.

Chia sẻ về kế hoạch tạo nguồn ethanol và xăng khoáng đầu vào phục vụ pha chế xăng sinh học E10, đại diện Petrolimex cho biết đã đưa vào kế hoạch từ cuối năm 2025. Đối với ethanol, ngay từ tháng 4, tập đoàn đã tạo nguồn gần 40.000 m3, đưa sẵn về các đầu cảng, điểm pha chế để sẵn sàng phục vụ công tác pha chế xăng E10. Các tháng còn lại của năm 2026, tập đoàn tiếp tục chủ động tạo nguồn ethanol, đáp ứng đủ nhu cầu pha chế. Đối với xăng khoáng, tập đoàn đã ký các hợp đồng dài hạn từ nguồn trong nước và nhập khẩu với tỷ lệ trên 80%.

Với chiến lược kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, bên cạnh sản phẩm xăng E10 RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hiện Petrolimex cũng bán xăng E10-RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và trong tương lai, tập đoàn sẽ nghiên cứu để bổ sung danh mục các sản phẩm cao cấp hơn như xăng E10 RON 97 tiêu chuẩn Euro 5.

Petrolimex công bố giá xăng E10, rẻ hơn RON 95

Petrolimex đã thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V, có hiệu lực từ 0h ngày 13/5.

Gần 1.000 cửa hàng PV OIL dừng bán xăng RON 95, đổi sang E10 từ 15/5

PV OIL cho biết sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95, từ ngày 15/5.

Đề xuất phân bổ khoản lỗ gần 45.000 tỷ của EVN vào giá điện

Bộ Công Thương đề xuất cho phép phân bổ dần khoản chi phí chưa được bù đắp, trong đó có phần lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của EVN, vào các kỳ điều chỉnh giá điện tiếp theo.

Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học Petrolimex petrolimex e10 ron 95

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tổng công ty Petrolimex hiện có 41 đơn vị thành viên, 34 chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc, 26 công ty có vốn góp chi phối và liên doanh cùng 1 Chi nhánh tại Singapore. Đây cũng là doanh nghiệp có thị phần bán lẻ xăng dầu lớn nhất trong nước với hơn 50%.

    • Thành lập: 1956
    • Trực thuộc: Bộ Công thương
    • Mã cổ phiếu: PLX

TP.HCM dẫn đầu về hiệu quả kinh tế tư nhân

TP.HCM dẫn đầu về hiệu quả kinh tế tư nhân

31 phút trước 12:29 15/5/2026

Kết quả đo lường hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025 vừa được VCCI công bố cho thấy TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước, đứng ngay sau là Hà Nội, Quảng Ninh.

