Gần 1.000 cửa hàng PV OIL dừng bán xăng RON 95, đổi sang E10 từ 15/5

  • Thứ ba, 12/5/2026 09:42 (GMT+7)
PV OIL cho biết sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95, từ ngày 15/5.

Đến tháng 4 đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PV OIL kinh doanh xăng E10. Ảnh: OIL.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV OIL (UPCoM: OIL) mới đây thông báo sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95, từ ngày 15/5.

Tương tự, PV OIL Sài Gòn cũng đã gửi thông báo đến khách hàng, đối tác về việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95 mức 3 kể từ tháng 4 và sẽ dần chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học. Đáng chú ý, công ty này sẽ dừng việc bán xăng RON 95-III kể từ ngày 15/5.

Trước đó, PV OIL cho biết để đảm bảo lộ trình chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng sinh học, từ ngày 1/8/2025, tập đoàn đã triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON 95 tại Hà Nội, Hải Phòng và mở rộng địa điểm kinh doanh xăng E10 tại các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam.

Đến tháng 4 đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PV OIL kinh doanh E10. Việc triển khai thí điểm nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm, khả năng vận hành hệ thống và phản hồi từ người tiêu dùng.

Kết quả cho thấy xăng E10 do PVOIL pha chế và cung ứng ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực, qua đó giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới.

Bên cạnh quá trình thí điểm, PV OIL đã đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại các kho xăng dầu, từ bồn bể, đường ống công nghệ đến hệ thống xuất - nhập. Hiện nay, đã có 13 kho trong hệ thống đủ điều kiện pha chế xăng E10 cùng với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng.

“PVOIL đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xăng sinh học E10, từ nguồn nguyên liệu, hệ thống pha chế, tồn chứa đến mạng lưới phân phối. Tổng công ty đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo việc triển khai xăng E10 diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ”, ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc PV OIL, cho biết.

Về năng lực pha chế, PV OIL đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10. Đồng thời, thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt/đầu tư mới thêm các hệ thống pha chế xăng E10, đường ống công nghệ, hệ thống xuất/nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu.

Bên cạnh đó, PV OIL cũng chủ động đầu tư, hoàn thành nâng cấp sức chứa etanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối etanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.

Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PV OIL đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia; công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng; công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định.

Kế hoạch chuẩn bị nguồn xăng nền và etanol phục vụ pha chế xăng sinh học cũng được PV OIL xây dựng phương án cụ thể. PV OIL sẽ sử dụng nguồn xăng nền từ 2 nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất để phục vụ pha chế xăng E10.

Để đáp ứng nhu cầu pha chế xăng sinh học E10, PV OIL thực hiện mua nguồn etanol trong nước và nhập khẩu từ các quốc gia có nguồn xuất khẩu lớn như Mỹ, Brazil; đồng thời tiếp cận với nguồn hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác có giá cạnh tranh hơn.

Minh Khánh

pv oil Nhiên liệu sinh học PV Oil xăng ron 95 e10

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

    Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

    PV Oil là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), chuyên kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu, chất nhờn… Hiện có 13 đơn vị trực thuộc, 31 công ty có vốn góp chi phối (2 công ty ở nước ngoài) và 21 công ty liên kết. Công ty chiếm khoảng trên 22% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước.

    • Thành lập: 2008
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: OIL

