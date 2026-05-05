Nghịch lý Petrolimex lỗ nặng vì giá xăng dầu tăng cao

  • Thứ ba, 5/5/2026 10:58 (GMT+7)
Dù doanh thu quý I/2026 tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, Petrolimex vẫn ghi nhận khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng do áp lực giá vốn leo thang.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) đã ghi nhận doanh thu thuần gần 98.700 tỷ đồng quý đầu năm nay, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh thu theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong 13 năm qua.

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu không chuyển hóa thành lợi nhuận khi giá vốn hàng bán cũng leo thang tương ứng, khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt khoảng 3.700 tỷ đồng.

Áp lực chi phí tiếp tục bào mòn kết quả kinh doanh của “ông lớn” bán lẻ xăng dầu này. Trong 3 tháng đầu năm, chi phí tài chính của công ty tăng hơn 32% lên trên 388 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng hơn 19%, lên gần 3.992 tỷ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 329 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí, Petrolimex báo lỗ hơn 662 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi gần 211 tỷ cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ quý I/2020, đồng thời đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên sau 6 năm.

PETROLIMEX LẦN ĐẦU BÁO LỖ SAU 6 NĂM
KQKD hàng quý của Petrolime; Nguồn: BCTC DN.
Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026
Doanh thu thuần tỷ đồng 75106 73837 64324 71038 67861 77054 83631 81893 98697
Lợi nhuận sau thuế
1133 1275 130 612 211 1368 706 697 -662

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, trả lời chất vấn của cổ đông về tác động từ biến động địa chính trị tại Trung Đông, ông Lưu Văn Tuyển, Tổng giám đốc Petrolimex cho biết tập đoàn có thể lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong quý I.

“Bởi vì biến động giá dầu trong biến động tại Trung Đông là điều chúng tôi không thể kiểm soát được. Diễn biến giá dầu một ngày tăng giảm tới 50 USD là chưa bao giờ có trong lịch sử. Có thời điểm mua một thùng dầu giá lên đến 292 USD, cộng phụ phí, cộng cước vận tải tăng nữa là lên đến 300-340 USD/thùng. Chúng tôi nhập một lô dầu 40.000 tấn trước đây chỉ khoảng 25-26 triệu USD, bây giờ nhập về lên đến 85-87 triệu USD”, ông Tuyển cho biết.

Biến động mạnh của giá dầu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận mà còn tạo áp lực lớn lên hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Petrolimex đạt hơn 106.072 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với đầu năm và chính thức vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho tăng vọt lên mức kỷ lục gần 29.800 tỷ đồng (bao gồm khoản trích lập dự phòng giảm giá hơn 6.500 tỷ), tăng khoảng 16.000 tỷ đồng so với đầu năm. Quy mô tồn kho phình to trở thành một trong những nguyên nhân chính kéo tổng tài sản của tập đoàn tăng mạnh trong quý đầu năm.

Minh Khánh

petrolimex Petrolimex xăng dầu trung đông

  • Tổng công ty Petrolimex hiện có 41 đơn vị thành viên, 34 chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc, 26 công ty có vốn góp chi phối và liên doanh cùng 1 Chi nhánh tại Singapore. Đây cũng là doanh nghiệp có thị phần bán lẻ xăng dầu lớn nhất trong nước với hơn 50%.

    • Thành lập: 1956
    • Trực thuộc: Bộ Công thương
    • Mã cổ phiếu: PLX





