Vietcap 'gọi tên' 2 mã cổ phiếu bất động sản có định giá hấp dẫn

Báo cáo mới của Vietcap cho thấy thị trường nhà ở đang xuất hiện tín hiệu hồi phục, trong đó Nam Long và Khang Điền được đánh giá hưởng lợi nhờ lợi thế quỹ đất và tài chính.

Vietcap đánh giá Nam Long và Khang Điền là hai doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng nổi bật. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo mới công bố về ngành bất động sản nhà ở, Vietcap cho biết lượng giao dịch bất động sản sơ cấp trong quý I/2026 tại Hà Nội và TP.HCM tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, dựa trên dữ liệu tổng hợp từ CBRE ở cả phân khúc căn hộ và nhà liền thổ.

Theo nhóm phân tích, mức tăng này cho thấy nhu cầu trên thị trường vẫn duy trì tương đối ổn định, dù mặt bằng lãi suất vay mua nhà hiện cao hơn so với cùng kỳ. Sau giai đoạn trầm lắng đầu năm, thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu phục hồi rõ nét từ cuối tháng 3 với loạt hoạt động mở bán và tái khởi động dự án tại nhiều địa phương.

Một số dự án được nhắc đến gồm Hải Vân Bay tại Đà Nẵng của Vinhomes, Sol Garden tại Hải Phòng của Nam Long Group, các đợt mở bán tiếp theo của The Global City tại TP.HCM do Masterise Homes phát triển và Harmonie của Phú Mỹ Hưng. Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận hoạt động thăm dò đối với dự án Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh và lễ khởi công dự án Saigon Park tại TP.HCM.

Vietcap cho rằng đà phục hồi của thị trường sơ cấp có thể tiếp tục duy trì trong phần còn lại của năm 2026, nhờ một số yếu tố hỗ trợ như nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn vẫn hiện hữu, nguồn cung mới tăng trở lại, hạ tầng tiếp tục được thúc đẩy và các chính sách bán hàng linh hoạt hơn từ chủ đầu tư.

Đơn vị này kỳ vọng môi trường lãi suất sẽ dần ổn định trong nửa cuối năm nay, qua đó hỗ trợ tâm lý người mua nhà cải thiện. Tuy nhiên, quá trình phục hồi được dự báo sẽ có sự phân hóa giữa từng dự án và phân khúc, thay vì tăng trưởng đồng đều trên toàn thị trường.

Trong nhóm doanh nghiệp niêm yết, Vietcap ưu tiên cổ phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) và CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) nhờ định giá hấp dẫn, giá trị thương hiệu cao và bảng cân đối kế toán lành mạnh. Đồng thời, hai doanh nghiệp này còn sở hữu quỹ đất lớn và triển vọng tăng trưởng doanh số rõ nét trong các năm tới.

Với Khang Điền, Vietcap cho rằng thị trường hiện chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Công ty chứng khoán này dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của Khang Điền có thể tăng lần lượt 53% trong năm 2026 và 39% trong năm 2027, nhờ chu kỳ bàn giao dự án mới và việc khai thác quỹ đất hơn 500 ha tại khu vực lõi TP.HCM.

Trong khi đó, Nam Long được đánh giá đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn tái cơ cấu và chuẩn bị pháp lý dự án. Vietcap dự báo doanh số bán bất động sản của doanh nghiệp có thể tăng thêm 21% trong năm 2026, sau khi đã tăng mạnh gấp 2,3 lần trong năm 2025. Động lực chính đến từ việc đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án trên quỹ đất khoảng 550 ha tại TP.HCM và các tỉnh vệ tinh có tốc độ đô thị hóa cao.

Ở góc nhìn tương tự, BIDV Securities (BSC) cũng duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG của Nam Long, với giá mục tiêu 36.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng dư địa tăng khoảng 39%.

Theo BSC, diễn biến cổ phiếu NLG thời gian qua gần như đi ngang dù VN-Index đã tăng hơn 17%, chủ yếu do thiếu thông tin hỗ trợ và áp lực bán ròng từ khối ngoại. Tuy vậy, đơn vị này cho rằng một số yếu tố tiêu cực từng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường bất động sản đang dần được tháo gỡ, bao gồm áp lực lãi suất và khả năng hấp thụ của thị trường cải thiện nhờ các chính sách thanh toán kích cầu.

BSC cũng nhận định NLG đang giao dịch ở vùng định giá thấp so với lịch sử. Công ty chứng khoán này đánh giá Nam Long có lợi thế nhờ doanh số mở bán mới đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng presales dự kiến duy trì khoảng 11,6% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028 và lợi nhuận ròng tăng trưởng kép khoảng 47%.

Cùng với đó, danh mục dự án trải rộng ở nhiều phân khúc, từ nhà ở vừa túi tiền đến khu đô thị tích hợp, được xem là yếu tố giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc triển khai sản phẩm theo diễn biến thực tế của thị trường.