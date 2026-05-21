Phát Đạt sắp 'rót' vốn vào dự án của Lotte ở Thủ Thiêm?

Sau nhiều thương vụ chuyển nhượng dự án và tái cơ cấu danh mục đầu tư, Phát Đạt được cho là đang chuẩn bị tham gia Eco Smart City của Lotte tại Thủ Thiêm.

HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa ban hành quyết định chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về chủ trương đầu tư đối với giao dịch có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp. Ngoài nội dung này, còn có các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Sở Tài chính TP.HCM trước đó đã kiến nghị UBND TP chấp thuận về nguyên tắc cho phép Lotte chuyển nhượng tối đa 35% vốn tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đối tác bên ngoài. Ngoài Phát Đạt, danh sách các đơn vị quan tâm còn có CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim và CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt.

Từ những diễn biến này, thị trường cho rằng khoản đầu tư mà Phát Đạt đang xin ý kiến cổ đông nhiều khả năng liên quan đến dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt cũng xác nhận doanh nghiệp là một trong ba đối tác đang được Lotte xem xét hợp tác. Tuy nhiên, ông cho biết thương vụ khi đó chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được ký kết.

Theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp, qua đánh giá và phản hồi từ phía Lotte, Phát Đạt hiện đứng ở vị trí thứ hai sau một đối tác khác. "Có thể hiểu là chúng ta đang vào vòng chung kết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định cuối cùng", ông Đạt nói khi đó. Ông cũng cho biết trong trường hợp đối tác ưu tiên không triển khai được, Phát Đạt có thể được xem xét thay thế. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực nếu thành công.

Eco Smart City là một trong những dự án quy mô lớn còn lại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD . Đến tháng 9/2022, Lotte đã tổ chức lễ động thổ, song sau gần 3 năm khu đất vẫn chưa xuất hiện hoạt động thi công đáng kể.

Thời điểm đó, phía nhà đầu tư cho hay dự án sẽ được xây dựng trên khu đất gần 7,5 ha. Diện tích phát triển khoảng 5 ha với những công năng là khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng, trong đó điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.

Đây được xem là một trong số ít quỹ đất lớn còn lại tại Thủ Thiêm đang tìm kiếm đối tác phù hợp, trong bối cảnh khu vực này được định hướng trở thành trung tâm mới của TP.HCM sau sáp nhập và vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Tổng mức đầu tư của Eco Smart City hiện nay được thị trường ước tính vào khoảng 50.000 tỷ đồng . Nếu tham gia với tỷ lệ khoảng 35%, quy mô vốn mà Phát Đạt có thể phải bố trí cho dự án ước vượt 17.000 tỷ đồng .

Song song với kế hoạch tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, Phát Đạt thời gian qua cũng liên tục tái cơ cấu danh mục. Doanh nghiệp cho biết sẽ ưu tiên các dự án có vòng quay vốn nhanh tại những thị trường trọng điểm như TP.HCM (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Đồng Nai và các đô thị có chất lượng sống cao, đồng thời giảm tỷ trọng các dự án cần thời gian triển khai dài.

Trong định hướng này, Phát Đạt đã liên tục thực hiện các thương vụ thoái vốn tại một số khoản đầu tư. Gần nhất, ngày 15/5, doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng 30% vốn tại CTCP Phát triển Đô thị Tam Hiệp. Công ty này có vốn điều lệ gần 990 tỷ đồng , hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và xây dựng.

Trước đó, trong quý I/2026, Phát Đạt cũng ghi nhận hơn 906 tỷ đồng doanh thu tài chính từ việc thoái vốn tại một khoản đầu tư bất động sản khác.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đồng thời chuẩn bị thêm nguồn vốn cho các kế hoạch đầu tư mới khi thông qua phương án chào bán gần 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 1.996 tỷ đồng . Nguồn tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào các dự án bất động sản trong thời gian tới.