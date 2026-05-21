Các dự án hạ tầng nghìn tỷ ở Bình Dương cũ tăng tốc về đích

TP.HCM đang tăng tốc tháo gỡ vướng mắc cho dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ và dự án nạo vét, gia cố suối Cái để đưa vào khai thác trong năm nay.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 13 qua địa bàn Bình Dương cũ với chiều dài khoảng 15 km được khởi công từ năm 2022. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 21/5, Sở Xây dựng TP.HCM đã cung cấp thông tin về loạt dự án tại khu vực Bình Dương cũ.

Theo Sở, đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, công tác giải phóng mặt bằng đã được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) giao cho UBND thành phố Thuận An (cũ) làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện từ năm 2022. Đây là tuyến huyết mạch kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương cũ.

Đến nay, sau 4 năm triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thành, còn vướng mắc một phần về việc di dời lưới điện dọc theo tuyến. Nhà đầu tư tổ chức thi công một số hạng mục chống ngập úng trên Quốc lộ 13.

Ngày 16/1, UBND TP.HCM có Văn bản số 336/UBND-DA về việc rà soát các nội dung liên quan đến dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập); theo đó, thống nhất đề xuất của Sở Tài chính thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc về dự án, rà soát hồ sơ pháp lý và các vấn đề tồn đọng liên quan, tham mưu xử lý, giải quyết các kết luận, chỉ đạo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Thanh tra Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV.

Hiện nay, Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM giao. Dự kiến quý II tới dự án sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Trước đó, đầu năm 2022, dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ đã được khởi công với chiều dài gần 15 km. Trong đó, hơn 9 km Quốc lộ 13 đoạn từ Ngã tư Ông Bố, phường Bình Hòa đến ngã ba nối với đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao được nâng cấp lên 8 làn xe. Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 1.400 tỷ đồng , sau đó được điều chỉnh tăng lên 6.255 tỷ đồng theo quyết định phê duyệt.

Trong khi đó, tiến độ một số gói thầu của dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai còn chậm. Dự án hiện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân chính đến từ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi vẫn còn 33 trường hợp hộ dân chưa bàn giao mặt bằng sạch do kiến nghị về giá đất bồi thường, chính sách tái định cư hoặc tranh chấp nguồn gốc đất.

Bên cạnh đó, biến động giá nguyên vật liệu và đặc biệt là tình hình thời tiết cực đoan (nhiều trận mưa lớn liên tiếp trong năm 2024, 2025 và đầu năm nay gây ngập úng toàn bộ các khung vây thi công) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công dưới lòng sông.

Dự án có 10 gói thầu xây dựng phần kênh - công trình trên kênh và 3 gói thầu di dời điện. Hai gói thầu 2A, 2B khởi công sớm nhất và đến nay đã cơ bản hoàn thành và dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án này trong năm nay.

Để khắc phục các vướng mắc và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đưa dự án hoàn thành theo kế hoạch (chậm nhất vào tháng 12), Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị đã phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương triển khai đồng bộ loạt giải pháp.

Về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, Ban Giám đốc dự án tiếp tục chủ trì phối hợp chặt chẽ, đôn đốc UBND các phường khẩn trương tổ chức vận động, đối thoại trực tiếp với người dân. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang đẩy nhanh thủ tục và hoàn thành trước ngày 15/6.

Trong trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng dù đã vận động nhiều lần, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết hoàn thiện thủ tục hành chính và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, dự kiến tập trung dứt điểm trước ngày 15/6 và các hộ dân diện phức tạp nhất sẽ hoàn thành trong tháng 8.

Về công tác tổ chức thi công tại hiện trường, Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc, trang thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" ngay khi được bàn giao mặt bằng sạch để bù lại tiến độ bị chậm.

Đồng thời, các nhà thầu chủ động chuẩn bị các phương án kỹ thuật dẫn dòng, bố trí thêm máy bơm công suất lớn để kịp thời bơm cạn hố móng, vệ sinh khung vây tiêu thoát nước ngay sau khi có mưa lớn, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn thi công.

Dự án tổng mức đầu tư khoảng 5.892 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và thành phố. Đây là công trình trọng điểm cấp II có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý cho lưu vực rộng lớn lên tới 22.503 ha, đồng thời góp phần cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị và làm tiền đề xây dựng 37,4 km đường giao thông cấp khu vực.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 18,95 km, gồm tuyến Suối Cái nhánh chính (ra cầu Tổng Bảng) dài 14,3 km và tuyến Suối Cái nhánh phụ (ra cầu Bà Kiên) dài 4,6 km.