7 dự án chống ngập trọng điểm đang được TP.HCM triển khai

TP.HCM đang tập trung đẩy nhanh 7 dự án chống ngập trọng điểm, từ công trình nâng cấp hệ thống thoát nước, nạo vét kênh rạch đến dự án cống ngăn triều nghìn tỷ.

Đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp cũ) ngập nặng sau mưa lớn. Ảnh: Khương Nguyễn.

Những ngày qua, TP.HCM bước vào đợt triều cường lịch sử, gây ngập úng nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn, đặc biệt ở giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, tuyến đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Song hành Quốc lộ 22, đường Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Khối...

Tại buổi họp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 30/10, ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM đã cung cấp thông tin về giải pháp ứng phó mưa lớn, triều cường, cùng với đó là những dự án, công trình chống ngập trọng điểm đang được thành phố triển khai.

Vận hành 17 trạm bơm di động để chống ngập

Theo chu kỳ hàng năm, triều cường tại TP.HCM thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 12 Âm lịch. Để kịp thời ứng phó với các đợt triều cường sắp tới, ông Dũng cho biết thành phố đang tăng cường duy tu, sửa chữa và cải tạo các vị trí cống hư hỏng, nạo vét lòng cống, hố ga; đồng thời tổ chức trực mưa, vớt rác tại miệng thu nước mưa trước, trong và sau mỗi cơn mưa.

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 30/10. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thành phố vận hành hệ thống van ngăn triều và bơm lưu động nhằm hạn chế ngập tại các khu vực có nguy cơ cao. Hiện, có 388 van ngăn triều được lắp đặt tại các cửa xả. Đồng thời, các đơn vị liên quan phối hợp khắc phục vị trí hư hỏng, ngăn triều cường tràn bờ, gây ngập các tuyến đường và khu dân cư xung quanh.

Đối với hệ thống bơm, thành phố đưa vào vận hành 17 trạm bơm di động, cùng với 10 trạm bơm và cống kiểm soát triều lớn gồm Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Rạch Bà Tiếng, Phú Lâm, Thanh Đa, Mễ Cốc 1 và Mễ Cốc 2, nhằm giảm ngập và bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt và vận hành van ngăn triều tại các tuyến cống nhánh, hẻm do địa phương quản lý, góp phần hạn chế tình trạng xâm nhập triều gây ngập cục bộ.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Trung tâm Phát triển hạ tầng TP Thủ Đức, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu cùng 22 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận, huyện (TP.HCM cũ) đã xây dựng kế hoạch tăng cường trực ứng cứu trong thời điểm triều cường dâng cao hoặc mưa lớn.

Các đơn vị này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để điều tiết giao thông, duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, vận hành cống ngăn triều và các trạm bơm lưu động đang quản lý, nhằm phát huy hiệu quả chống ngập, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập cao.

Kỳ vọng 7 công trình chống ngập sớm hoàn thành

Trong bối cảnh hạ tầng chống ngập ở TP.HCM đang quá tải, người dân kỳ vọng các dự án, công trình mới sớm đi vào hoạt động. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố đang tập trung đẩy nhanh thi công 7 công trình trọng điểm chống ngập.

Hiện trạng cống ngăn triều Phú Định - một trong 6 cống ngăn triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Ảnh: Khương Nguyễn.

Bảy công trình bao gồm: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1); dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TP.HCM (lưu vực Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên) và cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực phía tây Sài Gòn; dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp cũ; dự án cải tạo kênh Hy Vọng; dự án cải tạo các trục tiêu thoát nước chính các rạch Văn Thánh, Xóm Củi, Bà Lớn; dự án cải tạo phía bắc kênh Đôi và một số dự án để giải quyết ngập cho các khu vực ngập nặng ở Gò Vấp, Thảo Điền - Quốc Hương, khu vực chợ Thủ Đức.

Ngoài ra, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa và cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ) đang được TP.HCM thực hiện. Ông Dũng nhấn mạnh, sau khi hoàn thành, các dự án sẽ giải quyết triệt để tình trạng ngập úng, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân trong khu vực này.