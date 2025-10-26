Diễn biến mới tại dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM

Trungnam Group vừa kiến nghị UBND TP.HCM bổ sung quỹ đất thanh toán, coi đây là điều kiện tiên quyết để dự án có thể hoàn thành và đưa vào vận hành.

Dự án cống ngăn triều TP.HCM vốn được kỳ vọng hoàn thành năm 2018, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ do các vướng mắc về tài chính và pháp lý. Ảnh: Khương Nguyễn.

CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) - nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 - vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc bổ sung quỹ đất thanh toán cho dự án.

Theo văn bản, Trungnam Group giữ nguyên đề xuất 9 khu đất đưa vào phụ lục hợp đồng BT, trong đó có 5 khu đất đã được xác định trong hợp đồng BT ký từ năm 2016.

Doanh nghiệp đồng thời đề xuất bổ sung 4 khu đất mới, bao gồm: Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè; khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè; khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung; khu đất 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Phía Trungnam Group cũng thống nhất với phương án do Tổ công tác 1970 báo cáo UBND TP.HCM về việc bổ sung quỹ đất thanh toán hợp đồng BT. Phương án này đã được Tổ công tác trình UBND thành phố tại văn bản số 9688 ngày 17/10, hiện chỉ chờ thành phố chấp thuận chính thức để hoàn tất thủ tục.

"Việc bổ sung quỹ đất là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ, khơi thông cho dự án được thi công hoàn thành và đưa vào vận hành. Việc chậm thủ tục này sẽ gây lãng phí kéo dài và không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư", văn bản của Trungnam Group nêu rõ.

Theo báo cáo của Tổ công tác 1970, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 phải được thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá. Nếu tại thời điểm quyết toán có chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất, phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng tiền.

Theo ước tính của Trung tâm phát triển quỹ đất, 5 khu đất gồm C8A, khu A; số 232 Đỗ Xuân Hợp; số 762 Bình Quới; số 420 Nơ Trang Long (Vũ Ngọc Phan); và số 257 Trần Hưng Đạo có tổng giá trị tạm tính theo công thức quy định là 8.099 tỷ đồng , bằng 81,1% giá trị dự án BT khi chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư. Các khu đất này hiện chưa điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, và giá trị tạm tính chưa bao gồm khu đất 4,2 ha tại phường Phước Long.

Để đẩy nhanh tiến độ và giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình đàm phán, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên, Tổ công tác 1970 đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương bổ sung 2 khu đất số 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung và số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào Phụ lục hợp đồng BT.

Trong văn bản Trungnam Group gửi UBND TP.HCM trước đó, tập đoàn cũng khẳng định việc bổ sung các khu đất này là điều kiện tiên quyết để dự án có thể khởi động trở lại, hoàn thiện các hạng mục dang dở và đưa vào vận hành.

Doanh nghiệp cho rằng nếu các thủ tục từ phía thành phố được hoàn tất trong tháng 10 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, dự án sẽ được vận hành chậm nhất vào tháng 12/2026.

Tuy nhiên, nếu quá trình hoàn thiện hồ sơ tiếp tục kéo dài, thời gian bàn giao công trình sẽ phải lùi tương ứng bởi các vướng mắc hiện nay không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.