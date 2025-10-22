TP.HCM xác định 5 khu đất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Tổng giá trị tạm tính của 5 khu đất này là 8.099 tỷ đồng, bằng 81,1% giá trị dự án. Tuy nhiên, các khu đất này chưa điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, và chưa tính đến khu đất 4,2 ha phường Phước Long.

"Siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng dang dở nhiều năm qua do vướng mắc về phương án thanh toán hợp đồng BT. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tổ Công tác đàm phán dự án chống ngập của TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về kết quả rà soát quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho dự án.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Tổ Công tác tiếp tục sử dụng các khu đất gồm lô đất tại số C8A, khu A, phường Tân Mỹ; lô đất tại số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long và lô đất tại số 762 Bình Quới, phường Bình Quới trong hợp đồng BT để thương thảo đàm phán, thanh toán cho nhà đầu tư, đồng thời xem xét làm rõ cơ sở pháp lý các khu đất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Từ phía nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đề nghị giữ 5 trong 7 khu đất đã được xác định từ hợp đồng BT ký năm 2016, trong đó ngoài 3 khu đất nêu trên còn có khu Trung tâm Hạt nhân 4,2 ha ở phường Phước Long và khu đất 290 Đào Trí tại phường Phú Thuận.

Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất bổ sung 4 khu đất mới, bao gồm: Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè; khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè; khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung; khu đất 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Thêm 2 khu đất đủ cơ sở đưa vào đàm phán hợp đồng BT

Qua rà soát, Tổ Công tác 1970 đánh giá khu đất số 420 Nơ Trang Long đủ cơ sở để đưa vào đàm phán hợp đồng BT.

Khu đất này đang được CTCP Kỹ nghệ súc sản Việt Nam (Vissan) sử dụng làm cơ sở sản xuất, văn phòng công ty. Hiện, có 19 hộ với 78 nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại khu đất, tiền thân là nhân viên làm việc tại Vissan và được công ty bố trí đất để tự xây dựng nhà ở, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Trường hợp UBND TP.HCM chấp thuận thanh toán khu đất này, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ đề nghị nhà đầu tư cam kết chịu chi phí bồi thường di dời và chi phí phát sinh lãi vay tương ứng với giá trị thanh toán (từ khi đưa vào phụ lục hợp đồng đến khi có quy hoạch 1/500 được duyệt). Nội dung này đã được nhà đầu tư thống nhất tại buổi họp đàm phán.

Đối với khu đất số 257 Trần Hưng Đạo, Tổ Công tác cũng xác định đủ cơ sở đưa vào đàm phán hợp đồng BT.

Khu đất này từng được chấp thuận thanh toán cho dự án BT Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, nhưng hiện UBND TP. HCM đã chấm dứt hình thức BT đối với dự án này và chuyển sang đầu tư công. Hiện trạng khu đất có mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Khắc Nhu đang được kinh doanh cà phê, phòng tập thể dục thể thao.

Các thành viên Tổ Công tác thống nhất sử dụng khu đất này để thanh toán hợp đồng BT, đồng thời kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Khu đất số 257 Trần Hưng Đạo được xác định đủ cơ sở đưa vào đàm phán hợp đồng BT. Ảnh chụp năm 2018: Lê Quân.

Ngoài ra, Tổ Công tác cũng cho biết đã trao đổi về khu đất 4,2 ha tại phường Phước Long. Các thành viên thống nhất sau khi Sở Tài chính rà soát pháp lý và thẩm định năng lực thực hiện dự án của CTCP Bất động sản Phước Nhân thì sẽ thực hiện đàm phán hợp đồng BT với nhà đầu tư Trungnam Group.

Sau khi rà soát sơ bộ, Sở Tài chính nhận thấy pháp lý thực hiện dự án tại khu đất này của CTCP Bất động sản Phước Nhân là chưa đủ cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư, do khu đất này đã được UBND TP.HCM thống nhất với Trungnam để sử dụng cho dự án chống ngập.

Kiến nghị thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá

Theo Tổ Công tác, việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến phương án thanh toán hợp đồng BT này còn nhiều quan điểm khác nhau. Một quan điểm là chỉ thanh toán bằng 3/7 lô đất trong hợp đồng BT đã ký kết, phần còn lại thanh toán bằng tiền. Một quan điểm khác là thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, nếu tại thời điểm quyết toán có sự chênh lệnh giữa giá trị dự án BT với giá trị quỹ đất thì mới tiến hành thanh toán bằng tiền cho phần chênh lệch này.

"Đây là nguyên nhân gốc rễ vì sao dự án chưa được giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc về phương án thanh toán hợp đồng BT trong nhiều năm qua", Tổ Công tác khẳng định.

Qua phân tích, Tổ Công tác 1970 nhận thấy quan điểm chỉ thanh toán bằng 3/7 lô đất trong hợp đồng BT đã ký kết, phần còn lại thanh toán bằng tiền là không phù hợp Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ, ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, cũng như ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Nghị quyết 212/NQ-CP ngày 21/7 của Chính phủ, chưa tương đồng với nguyên tắc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán theo các quy định hiện hành.

Mặt khác, việc chỉ thanh toán bằng 3/7 lô đất trong hợp đồng BT đã ký kết không mang lại hiệu quả, lợi ích cao hơn về kinh tế xã hội, mà thậm chí tiềm ẩn rủi ro khiếu kiện, tranh chấp hợp đồng đã ký kết khi đơn phương điều chỉnh giảm quỹ đất đã ký kết trong hợp đồng BT với nhà đầu tư, dẫn đến không thể hoàn thành công trình theo tiến độ, nguy cơ lãng phí.

Vì vậy, Tổ Công tác 1970 cho rằng dự án phải được thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, nếu tại thời điểm quyết toán có sự chênh lệnh giữa giá trị dự án BT với giá trị quỹ đất thì mới tiến hành thanh toán bằng tiền cho phần chênh lệch này.

Người dân di chuyển khó khăn trên đường Trần Xuân Soạn khi triều cường tại kênh Tẻ dâng cao, trong bối cảnh cống ngăn triều Tân Thuận đã thi công được 93% nhưng "đắp chiếu" nhiều năm qua. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo ước tính của Trung tâm phát triển quỹ đất, 5 khu đất gồm C8A, khu A; số 232 Đỗ Xuân Hợp; số 762 Bình Quới; số 420 Nơ Trang Long (Vũ Ngọc Phan); và số 257 Trần Hưng Đạo có tổng giá trị tạm tính theo công thức quy định là 8.099 tỷ đồng , bằng 81,1% giá trị dự án BT khi chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Đơn vị cũng lưu ý các khu đất này chưa điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, và tổng giá trị tạm tính nêu trên chưa bao gồm khu đất 4,2 ha phường Phước Long.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, các thủ tục về phía thành phố phải được hoàn thành trong tháng 10/2025, nên căn cứ theo tiến độ này, nhà đầu tư cam kết đưa dự án vào vậ n hành chậm nhất tháng 12/2026. Trungnam Group

Để đẩy nhanh tiến độ và giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình đàm phán, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên, Tổ công tác 1970 đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương bổ sung 2 khu đất số 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung và số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào Phụ lục hợp đồng BT.

Đồng thời, giao Tổ công tác họp đàm phán phiên 4 với nhà đầu tư để hoàn thiện Phụ lục hợp đồng BT (ký nháy), trình UBND TP xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trước khi ký kết Phụ lục hợp đồng BT theo đúng kế hoạch.

Trong văn bản Trungnam Group gửi UBND TP.HCM trước đó, tập đoàn cho biết việc bổ sung các khu đất này là điều kiện tiên quyết để dự án có thể khởi động trở lại, hoàn thiện các hạng mục dang dở và đưa vào vận hành. Doanh nghiệp khẳng định nếu các thủ tục từ phía thành phố được hoàn tất trong tháng 10 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, dự án sẽ được vận hành chậm nhất vào tháng 12/2026.

Nếu quá trình hoàn thiện hồ sơ tiếp tục kéo dài, thời gian bàn giao công trình sẽ phải lùi tương ứng bởi các vướng mắc hiện nay không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

"Siêu" dự án chống ngập của TP.HCM khởi công năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), gồm 6 cống ngăn triều: Cây Khô, Mương Chuối, Phú Xuân, Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định. Với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng , dự án được kỳ vọng bảo vệ 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu khỏi ngập do triều và biến đổi khí hậu, mục tiêu hoàn thành năm 2018. Nhưng sau nhiều năm, công trình vẫn đình trệ, còn tình trạng ngập lụt ở TP.HCM diễn ra ngày càng nặng nề.