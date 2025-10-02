Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng cứu 'rốn ngập' chợ Thủ Đức ở TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM triển khai nhiều dự án thoát nước, đáng chú ý là giải pháp nghiên cứu xây hồ ngầm dưới sân bóng đá để chống ngập cho chợ Thủ Đức.

Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để chống ngập cho chợ Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 2/10, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình trạng ngập úng, đặc biệt tại "rốn ngập" chợ Thủ Đức ở TP.HCM.

Ông Giang cho biết tình trạng ngập nước tại khu vực chợ Thủ Đức xảy ra thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tác động của biến đổi khí hậu, những trận mưa lớn bất thường kết hợp với triều cường và tốc độ đô thị hóa quá nhanh.

Đặc thù địa hình thấp dạng lòng chảo khiến việc thoát nước mưa gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, hệ thống thoát nước đã xuống cấp, thiếu tính liên kết, thường xuyên bị bồi lắng. Nhiều tuyến đường quanh chợ vẫn chưa được đầu tư cống thoát nước hoặc chưa kết nối hoàn chỉnh vào mạng lưới hiện hữu. Đồng thời, sự gia tăng diện tích mặt phủ không thấm nước do đô thị hóa cũng góp phần làm gia tăng tình trạng ngập cục bộ.

Bên cạnh đó, rác thải gây tắc nghẽn hố ga, cửa thu nước, cùng với tình trạng lấn chiếm kênh rạch, cống và hành lang thoát nước vẫn còn phổ biến, khiến vấn đề ngập càng trở nên nan giải.

Theo ông Giang, một trong những giải pháp đáng chú ý do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực Thủ Đức nghiên cứu và đề xuất là xây dựng hồ ngầm điều tiết nước đặt dưới sân bóng đá, nhằm hỗ trợ giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức. Phương án này được kỳ vọng cải thiện khả năng điều tiết nước mưa, góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng tại đây.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang triển khai một loạt dự án chống ngập, bao gồm công tác xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 của dự án vệ sinh môi trường TP.HCM (giai đoạn 2); nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang (trên đường Kha Vạn Cân giao với rạch Cầu Ngang); cải tạo hệ thống thoát nước tại các tuyến đường Quốc Hương, Xuân Thủy, Thảo Điền, Nguyễn Văn Hưởng...

Các dự án như xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây và cải tạo rạch Thủ Đức (đoạn từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) cũng đang được đề xuất bố trí vốn để triển khai trong thời gian tới.