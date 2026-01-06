Chủ hộ kinh doanh có thể để bố mẹ, anh chị em làm kế toán

Theo Thông tư 152 của Bộ Tài chính, chủ hộ kinh doanh có thể giao bố mẹ, vợ chồng, con cái hoặc anh chị em ruột kiêm nhiệm kế toán.

Chủ hộ kinh doanh có thể tự ghi chép sổ sách kế toán hoặc bố trí người, dịch vụ kế toán. Ảnh: Châu Dương.

Theo Thông tư 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho các hộ, cá nhân kinh doanh, người đại diện hộ, cá nhân kinh doanh có thể tự ghi chép sổ sách kế toán hoặc bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán.

Đại diện hộ, cá nhân kinh doanh cũng có thể bố trí bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột của mình hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán.

Từ 1/1/2026, cơ chế thuế khoán chính thức bị bãi bỏ, hàng triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên cả nước chuyển sang phương pháp kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực. Do đó, việc phải ghi chép đầy đủ thông tin, kê khai về hàng hóa theo sổ sách kế toán với hộ kinh doanh là yêu cầu bắt buộc.

Thông tư 152 cũng quy định các loại sổ kế toán với từng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 500 triệu đồng không phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và thu nhập cá nhân, chỉ cần dùng sổ doanh thu bán hàng, dịch vụ theo mẫu để ghi chép ngày tháng, diễn giải doanh thu và số tiền bán hàng.

Nhóm nộp thuế VAT, thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu phải lưu trữ hóa đơn, chứng từ và cần có sổ doanh thu (gồm diễn giải tỷ lệ % tính thuế, tiền thuế) để làm căn cứ kê khai, nộp thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế trên lãi (doanh thu - chi phí) cần có hóa đơn, bảng kê mua hàng và các chứng từ xác định doanh thu, thu nhập tính thuế. Ngoài ra, nhóm này phải lập 4 loại sổ kế toán, gồm: doanh thu bán hàng, dịch vụ; chi tiết vật liệu, hàng hóa (theo dõi xuất - nhập - tồn); và chi tiết dòng tiền tại ngân hàng (theo dõi tiền mặt, gửi) .

Tài liệu kế toán (hóa đơn, chứng từ, sổ) cần được lưu trữ bản giấy hoặc bản điện tử trong 5 năm. Ngoài các biểu mẫu bắt buộc, hộ kinh doanh có thể thiết kế thêm sổ sách phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế.

Tại dự thảo Nghị định về quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh, Cơ quan quản lý dự kiến phân hộ kinh doanh thành 4 nhóm theo quy mô doanh thu. Nhóm có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm không phải nộp VAT và thuế thu nhập cá nhân, nhưng cần kê khai doanh thu mỗi năm một lần.

Các hộ có doanh thu từ 500 triệu đến dưới 3 tỷ đồng một năm là nhóm 2, được chọn tính thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu hoặc lợi nhuận. Mức thu mỗi năm từ 3 đến dưới 50 tỷ đồng thuộc nhóm 3 và nhóm 4 là trên 50 tỷ đồng . Hộ kinh doanh thuộc hai nhóm này dự kiến tính thuế thu nhập cá nhân trên lãi (doanh thu - chi phí).