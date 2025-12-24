Gần 8.300 cán bộ thuế thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi

Thực hiện sắp xếp bộ máy, ngành thuế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc cho 8.268 công chức, qua đó tinh giản 21% biên chế toàn ngành.

Ngành thuế đã giảm 21% tổng số công chức. Ảnh: T.L.

Thro báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2025 của Cục Thuế (Bộ Tài chính), cơ quan quản lý thuế cho biết thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Cục Thuế (cấp Trung ương) đã giảm từ 17 đầu mối xuống còn 12 đầu mối. Tại địa phương, ngành thuế đã sắp xếp lại 63 Cục Thuế thành 34 Thuế tỉnh/thành phố và 350 Thuế cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đáng chú ý, cơ quan thuế cũng đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc cho 8.268 công chức theo Nghị định 178 và 67, tương đương giảm 21% tổng số công chức toàn ngành.

Cục Thuế đánh giá dù tổ chức bộ máy và biên chế được tinh gọn sâu trong khi khối lượng công việc và phạm vi quản lý ngày càng tăng, nhưng với sự chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt, chia sẻ, động viên kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức trong ngành, kết hợp với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức bộ máy ngành vẫn hoạt động trơn tru, hiệu quả, thông suốt, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn gắn với hiện đại hóa quản lý.

Năm 2025, Cục Thuế cũng đã tổ chức đào tạo cho hơn 54.000 lượt công chức. Nội dung đào tạo chuyển mạnh từ lý thuyết sang kỹ năng thực hành trên môi trường số.

Cục Thuế cho biết toàn ngành đã hoàn thành 421 cuộc kiểm tra nội bộ, phát hiện sai phạm tại 116 đơn vị, kiến nghị xử lý hành chính 240 công chức. Các sai phạm chủ yếu tập trung vào quy trình kiểm tra thuế, hoàn thuế và quản lý nợ.

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức trong ngành thuế được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương của ngành và vi phạm pháp luật.

Thống kê trong giai đoạn này, toàn ngành thuế đã xử lý kỷ luật hành chính 640 trường hợp, trong đó khiển trách 438 trường hợp, cảnh cáo 85 trường hợp, hạ bậc lương 22 trường hợp, kéo dài thời gian giữ bậc lương 1 trường hợp, giáng chức 5 trường hợp, cách chức 21 trường hợp và buộc thôi việc 68 trường hợp.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021-2025, toàn ngành thuế có 140 trường hợp liên quan đến điều tra, khởi tố, tạm giam. Đối với các trường hợp sai phạm này, ngành thuế kiên quyết phối hợp xử lý nghiêm minh để làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác quản lý nội bộ, kiểm tra giám sát để ngăn chặn, hạn chế các hành vi tiêu cực tương tự.

Với mục tiêu giảm chi phí tuân thủ cho người dân, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai quyết liệt. Cơ quan thuế đã rà soát và đề xuất cắt giảm 100 thủ tục hành chính (chiếm gần 46% tổng số thủ tục), trong đó bãi bỏ 33 thủ tục và sáp nhập 102 thủ tục.

Hiện, 100% thủ tục hành chính thuế đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ngành cũng đã tích hợp 102 thủ tục lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Kết quả đo lường sự hài lòng của người nộp thuế năm 2025 cho thấy chỉ số hài lòng chung đạt 92,2%, vượt mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế đề ra.