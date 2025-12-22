Quyền Bộ trưởng Công Thương cam kết ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định sẽ phát triển công nghiệp - thương mại theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và thị trường làm động lực tăng trưởng.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại lễ nhận nhiệm vụ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trưa 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ công bố và trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Công Thương với Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng.

Bộ Công Thương được giao sứ mệnh “6 tiên phong”

Tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh vị trí người đứng đầu Bộ Công Thương là trọng trách quan trọng. Đây là một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò "trụ cột" của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đột phá và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cả công tác quản lý Nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Trên cương vị công tác, ông Hùng luôn thể hiện là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết, quyết đoán, quyết liệt trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ tập thể lãnh đạo nơi đồng chí từng công tác.

Do vậy, việc giao đảm nhiệm trọng trách quyền Bộ trưởng Công Thương thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước với bản thân ông Lê Mạnh Hùng cũng như đối với sự phát triển của Bộ và ngành Công Thương trong tương lai.

Thủ tướng khẳng định trong những năm qua, ngành Công Thương đã trưởng thành, lớn mạnh hơn, đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Làm nên thành tích chung đó có dấu ấn nổi bật và sự đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Hồng Diên trên cương vị là Bộ trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Công Thương cho ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh ông Diên đã thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương chèo lái, dẫn dắt ngành vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, triển khai hiệu quả đường lối phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước trong tình hình mới.

Thủ tướng cho rằng thời gian tới, sứ mệnh và yêu cầu đặt ra với ngành Công Thương rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Do đó, Thủ tướng đề nghị quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện "6 tiên phong" đối với ngành công thương.

Cụ thể, tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm động lực

Về phần mình, quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho rằng việc được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trong giai đoạn hiện nay.

Ông Lê Mạnh Hùng cho rằng Bộ Công Thương được giao quản lý Nhà nước trên phạm vi rất rộng và đa ngành. Ông cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống và thành quả của Bộ Công Thương. Đồng thời, nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đặc biệt là các định hướng chiến lược về xây dựng ngành Công Thương vững mạnh, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch và cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, gắn với chuyển dịch năng lượng từng bước, hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển trong dài hạn của đất nước.

Quyền Bộ trưởng Công Thương cũng cho biết Bộ sẽ tiếp tục định hướng phát triển công nghiệp và thương mại trong nước theo hướng hiện đại, hội nhập, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và thị trường làm động lực. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chú trọng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả. Triển khai mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo động lực cho phát triển ngành Công Thương.