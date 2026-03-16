Giá vàng chững lại

Giá vàng trong nước đi ngang trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới. Ảnh: Thế Bằng.
Trong phiên giao dịch sáng nay (16/3), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng đi ngang khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều giữ nguyên giá giao dịch so với cuối tuần trước. Tuy vậy, hiện giá bán các mặt hàng này vẫn chủ yếu dao động quanh 182-183 triệu đồng/lượng.
Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước (14/3).
Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên ngày 14/3.
|GIÁ VÀNG MIẾNG BẤT ĐỘNG
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|26/11/2025
|27/11
|28/11
|29/11
|30/11
|1/12
|2/12
|3/12
|4/12
|5/12
|6/12
|7/12
|8/12
|9/12
|10/12
|11/12
|12/12
|13/12
|14/12
|15/12
|16/12
|17/12
|18/12
|19/12
|20/12
|21/12
|22/12
|23/12
|24/12
|25/12
|26/12
|27/12
|28/12
|29/12
|30/12
|31/12
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.9
|151.4
|152.2
|152.9
|152.9
|153.2
|152.5
|152.5
|151.8
|152.9
|152.2
|152.2
|152.5
|151.7
|152.7
|153.1
|153.6
|154.3
|154.3
|155.2
|153.6
|154.2
|154.4
|154.4
|154.6
|154.6
|155.5
|157
|157.2
|156.8
|157.2
|157.7
|157.7
|156
|152.7
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|179.6
|Giá bán
|152.9
|153.4
|154.2
|154.9
|154.9
|155.2
|154.5
|154.5
|153.8
|154.9
|154.2
|154.2
|153.5
|153.7
|154.7
|155.1
|155.6
|156.3
|156.3
|157.2
|156.6
|156.2
|156.4
|156.4
|156.6
|156.6
|157.5
|159
|159.2
|158.8
|159.2
|159.7
|159.7
|158
|154.7
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|159
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|182.6
Xu hướng đi ngang cũng ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng.
Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng sát 183 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào chạy quanh vùng 179,6-180,6 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo trên 182 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải giá niêm yết ở mức 179,6 - 182,6 triệu/lượng; Mi Hồng giao dịch ở 180,6 - 182,6 triệu đồng, trong khi Bảo Tín Minh Châu duy trì giá 180 - 183 triệu/lượng, cao nhất thị trường.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giảm không đáng kể, hiện neo chắc ở vùng 5.016 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 159,2 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá trong nước hơn 23 triệu đồng/lượng.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.