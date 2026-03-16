Giá vàng chững lại

Sau nhiều phiên biến động khó lường, giá vàng trong nước bất ngờ đứng yên trong phiên giao dịch đầu tuần (16/3) trong bối cảnh giá vàng thế giới suy giảm.

Trong phiên giao dịch sáng nay (16/3), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng đi ngang khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều giữ nguyên giá giao dịch so với cuối tuần trước. Tuy vậy, hiện giá bán các mặt hàng này vẫn chủ yếu dao động quanh 182-183 triệu đồng/lượng.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước (14/3).

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên ngày 14/3.

GIÁ VÀNG MIẾNG BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 179.6 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 182.6

Xu hướng đi ngang cũng ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng sát 183 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào chạy quanh vùng 179,6-180,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo trên 182 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải giá niêm yết ở mức 179,6 - 182,6 triệu/lượng; Mi Hồng giao dịch ở 180,6 - 182,6 triệu đồng, trong khi Bảo Tín Minh Châu duy trì giá 180 - 183 triệu/lượng, cao nhất thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giảm không đáng kể, hiện neo chắc ở vùng 5.016 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 159,2 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá trong nước hơn 23 triệu đồng/lượng.