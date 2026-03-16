Nhà thầu lo chậm tiến độ dự án trọng điểm trước áp lực nhiên liệu

Giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển biến động thời gian qua gây áp lực cho các dự án hạ tầng đang thi công. Một số nhà thầu cho biết tiến độ và chi phí dự án có thể bị ảnh hưởng.

Công trường dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Những ngày qua, biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng của thị trường thế giới đã kéo theo cước vận tải và giá nhiều loại vật liệu xây dựng như đá, cát, thép, xi măng... nhích lên, gây áp lực lớn cho các dự án hạ tầng đang thi công.

Lo chậm tiến độ

Ngay trong quý I, giá các vật liệu xây dựng cơ bản đã tăng trên 10%. Theo Tập đoàn Đèo Cả, với đặc thù các dự án hạ tầng giao thông, chi phí nhiên liệu thường chiếm 30-50% tổng chi phí máy thi công. Do đó, biến động giá ở biên độ lớn đã tác động trực tiếp đến cơ cấu chi phí của các nhà thầu.

Một số đơn vị còn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tại các công trường. Tại miền Bắc, Đèo Cả cho biết dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) có nhu cầu khoảng 90.000 lít dầu mỗi ngày, song mỗi cửa hàng xăng dầu chỉ cho phép mua khoảng 500 lít, trong khi mỗi đơn vị thi công cần 5.000-20.000 lít/ngày.

Dù nhà thầu chấp nhận hỗ trợ thêm 20-30% cước vận chuyển, nguồn cung vẫn không đủ đáp ứng. Đồng thời, cước vận chuyển vật liệu từ mỏ về công trường đã tăng 30-40% so với đầu tháng 2.

Tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng), nhu cầu tiêu thụ trung bình khoảng 150.000 lít dầu diesel mỗi ngày, song nguồn cung tại hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ. Nhiều cửa hàng còn từ chối bán theo hình thức thùng phi hoặc xe téc nhỏ phục vụ máy móc cố định tại công trường.

Ở miền Nam, tại công trường dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các nhà thầu phải cử nhân sự thay nhau túc trực, tỏa đi nhiều cây xăng để gom từng lít dầu cho hệ thống máy móc đang hoạt động.

Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) - công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, các nhà thầu đang thi công nhiều hạng mục như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh số 2 và sân đỗ máy bay. Đại diện Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không (ACC), đơn vị thi công đường cất hạ cánh số 2, cho biết công trình đã hoàn thành khoảng 50% lớp bê tông thứ nhất và 10% lớp thứ hai, dự kiến bàn giao cho chủ đầu tư vào ngày 30/4.

Tuy nhiên, công trường đang thiếu nhiên liệu nghiêm trọng. Mỗi ngày dự án cần khoảng 10.000 lít dầu diesel để vận hành 160-180 đầu máy thi công, nhưng từ đầu tháng 3 nhà cung cấp chỉ cấp khoảng 2.000-3.000 lít/ngày. Nhà thầu phải vay thêm dầu từ các đơn vị khác hoặc mua lẻ tại các cây xăng trên đảo. Việc thiếu nhiên liệu khiến khoảng 60% thiết bị phải dừng hoạt động và nhiều lái xe, lái máy tạm nghỉ, làm gia tăng nguy cơ chậm tiến độ.

Trong khi đó, dù thi công giãn tiến độ, nhà thầu vẫn phải duy trì chi phí nhân công, ăn ở và sinh hoạt cho người lao động, nếu không họ có thể rời công trường hoặc chuyển sang dự án khác.

Trước bối cảnh thách thức về nguồn cung và chi phí nhiên liệu, nhiều chủ đầu tư lo ngại các dự án khó hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, do phần lớn hợp đồng thi công được ký theo đơn giá tại thời điểm lập dự án và chưa có cơ chế điều chỉnh khi chi phí tăng đột biến, tổng mức đầu tư thực tế cũng đối mặt nguy cơ vượt mức phê duyệt.

Nhà thầu xoay xở nhiều cách, kiến nghị cơ chế hỗ trợ

Trước những khó khăn này, nhiều nhà thầu và doanh nghiệp dự án đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Một số đơn vị trực tiếp làm việc với Sở Công Thương và UBND các địa phương để được ưu tiên phân bổ nhiên liệu, đồng thời chấp nhận hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển nhằm thu xếp nguồn cung.

Về mặt kỹ thuật, các nhà thầu cũng tối ưu kế hoạch thi công để tiết kiệm nhiên liệu, như điều chỉnh lịch vận hành máy móc tránh chạy không tải, rút ngắn quãng đường vận chuyển đất đá, vật liệu và ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cho các hạng mục không đòi hỏi công suất lớn. Song song, các đơn vị duy trì tối đa khối lượng ở những hạng mục ít phụ thuộc máy móc như gia công thép, lắp đặt cấu kiện đúc sẵn và các công tác hoàn thiện.

Nhiều nhà thầu tối ưu kế hoạch thi công để tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Như tại Tập đoàn Đèo Cả, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Huy cho biết doanh nghiệp đã chủ động tìm thêm nhà cung cấp, tăng cường dự trữ nhiên liệu tại công trường và tái tổ chức kế hoạch thi công, ưu tiên nguồn nhiên liệu hiện có cho các mũi thi công trọng điểm.

Doanh nghiệp cũng đang làm việc với các nhà thầu để xây dựng phương án bù tiến độ ngay khi nguồn cung được cải thiện. "Mục tiêu trước mắt là duy trì tiến độ như cam kết, song nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án", ông nói thêm.

Thực tế, theo các doanh nghiệp, những nỗ lực tự thân chỉ có thể giúp duy trì hoạt động trong ngắn hạn, việc bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm vẫn cần sự hỗ trợ kịp thời từ phía cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh này, Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) đã có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng trước biến động bất thường của giá xăng dầu.

Cụ thể, VACC đề xuất cho phép tính bù trừ chênh lệch chi phí nhiên liệu trong dự toán xây dựng, giá gói thầu và giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Thời gian áp dụng từ tháng 3 đến khi giá xăng dầu ổn định trở lại.

Bên cạnh đó, hiệp hội kiến nghị có cơ chế ổn định chi phí vận chuyển liên quan đến nhiên liệu, đồng thời chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt giá vật liệu rời, xử lý tình trạng tăng giá, thổi giá.

Trong trường hợp giá nhiên liệu tiếp tục biến động mạnh do ảnh hưởng từ các xung đột tại Trung Đông, VACC cũng đề nghị xem xét vận dụng quy định về bất khả kháng để điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp nhà thầu xây dựng liên kết, hình thành các chuỗi cung ứng để hạn chế những biến động bất thường về nguồn cung, giá vật tư, vật liệu xây dựng đầu vào.