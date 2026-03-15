TP.HCM mời loạt bộ, ngành tham gia thẩm định các gói thầu metro

TP.HCM đề nghị 7 bộ, ngành tham gia Tổ thẩm định các gói thầu chuẩn bị dự án metro, nhằm bảo đảm lựa chọn nhà thầu minh bạch, hiệu quả cho mạng lưới đường sắt đô thị.

Theo UBND TP.HCM, việc mời đại diện các bộ, ngành tham gia nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu chặt chẽ, công khai và minh bạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các bộ, ngành gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, đề nghị quan tâm cử đại diện tham gia Tổ thẩm định các gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố.

Theo UBND TP.HCM, việc mời đại diện các bộ, ngành tham gia nhằm hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu chặt chẽ, công khai và minh bạch; bảo đảm hiệu quả đầu tư và lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai các dự án metro theo đúng quy định.

Theo các quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính khoảng 1.024 km. Thành phố hiện rà soát tổng thể mạng lưới này để phù hợp với không gian phát triển mới, đồng thời cập nhật vào quy hoạch tổng thể trong thời gian tới.

Thời gian qua, các cơ chế, chính sách đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo hành lang pháp lý quan trọng để TP.HCM đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thực hiện đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.

Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TP.HCM cũng đã thống nhất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và hoàn thành trước năm 2030. Danh mục này gồm 6 tuyến, đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 187 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17 tỷ USD .

Các dự án gồm: tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương; tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; tuyến metro số 6 (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Về tiến độ, một số dự án đã bắt đầu triển khai. Trong đó, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã được khởi công ngày 15/1; tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ cũng đã tổ chức lễ động thổ vào cuối năm ngoái.

Đối với các dự án còn lại, TP.HCM đặt mục tiêu khởi công trong năm nay, đặc biệt ưu tiên các tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cụ thể, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến khởi công vào tháng 4, còn tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến khởi công vào tháng 6.

Theo lộ trình phát triển, giai đoạn 2030-2035 TP.HCM dự kiến hoàn thành thêm 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 275 km, nâng tổng số lên 14 tuyến đưa vào khai thác với khoảng 462 km.

Giai đoạn 2035-2045, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư thêm 5 tuyến dài khoảng 239 km, nâng tổng quy mô lên 19 tuyến với khoảng 700 km đường sắt đô thị.