TP.HCM thúc thủ tục khởi công tuyến metro nối sân bay Long Thành

TP.HCM yêu cầu thủ trưởng sở ngành, đơn vị triển khai khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thủ tục các tuyến metro kết nối sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động thương mại từ giữa năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Đây là hai dự án đặc biệt quan trọng kết nối trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành.

Theo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, qua báo cáo cho thấy tiến độ triển khai các nhiệm vụ của các sở, ngành và đơn vị liên quan chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Thông báo số 180/TB-VP ngày 26/2.

Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao; tập trung tổ chức triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ.

Theo đó, các sở ngành, đơn vị được giao thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư và lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (gồm thiết kế tổng thể Feed) trước ngày 15/3.

Các sở ngành, đơn vị chịu trách nhiệm hoàn thiện báo cáo giữa kỳ, trình thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến; phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn; phê duyệt tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án độc lập, giao nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; hoàn thành các thủ tục cấp giấy phép môi trường trước ngày 20/3.

Cũng cùng thời gian trên, các sở ngành, đơn vị được yêu cầu trình HĐND TP.HCM thông qua danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT trong tháng 3; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15/4.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng thành phố khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án kèm sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ) theo các mốc tiến độ nêu trên, trình UBND TP trước ngày 15/3.

Về các nhiệm vụ cụ thể, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương có ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính về thành lập Hội đồng thẩm định, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình thành phố; Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẩn trương có ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5197/STC-PPP&QLN ngày 5/3 về lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra.

Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương xác định dự án thuộc trường hợp có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay, trình UBND TP.HCM.

Phường An Khánh được đề nghị có ý kiến về các quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho dự án theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Các nhiệm vụ kể trên được yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/3.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy định để phân tích, làm rõ phương án loại hợp đồng BT, bao gồm hợp đồng xây dựng - chuyển giao thanh toán bằng quỹ đất, hợp đồng xây dựng - chuyển giao kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định.

Sau đó, Sở này phải tham mưu, đề xuất phương án triển khai, xác định quỹ đất dự kiến thanh toán, bảo đảm đồng bộ với tiến độ khởi công dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; trình UBND TP.HCM trước ngày 20/3.

Đối với dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương thực hiện các chỉ đạo, tham mưu, đề xuất việc giao đơn vị tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm tuân thủ đúng quy định. Báo cáo đề xuất trình UBND TP.HCM trước ngày 15/3, không được tiếp tục chậm trễ.