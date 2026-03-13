Ông Trần Lưu Quang nói về kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Nhắc đến vai trò kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu rõ, đây là nhiệm vụ được Tổng Bí thư giao cho thành phố.

Ngày 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất trước kỳ bầu cử.

Cử tri Nguyễn Khắc Mộc nêu ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: Ngô Tùng.

Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các ứng cử viên ĐBQH: ông Đỗ Đức Hiển, là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; bà Vương Thanh Liễu - Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; ông Nguyễn Vũ Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Nêu ý kiến, cử tri Nguyễn Khắc Mộc (phường Tân Sơn Hòa) cho biết ông đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển hạ tầng của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Tại địa phương mình, ông Mộc nói do nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất nên khu vực xung quanh thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Cử tri mong các ứng cử viên ĐBQH quan tâm thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học hơn để giảm áp lực cho khu vực, đồng thời tăng cường kết nối hiệu quả giữa các tuyến metro và hệ thống trung chuyển với sân bay.

Cử tri này cũng kiến nghị thành phố quy hoạch thêm các bãi đỗ xe quanh khu vực sân bay nhằm khắc phục tình trạng xe dịch vụ công nghệ dừng đỗ tràn lan gây khó khăn cho việc lưu thông.

Năm ứng cử viên ĐBQH gặp gỡ, tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, ngày 10/3.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân nêu chương trình hành động của mình khi trở thành ĐBQH khóa XVI.

Trao đổi lại, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng cảm với trăn trở của những người dân “ở kế bên sân bay Tân Sơn Nhất”. Ông khẳng định ý kiến của cử tri Mộc là rất hay, xác đáng.

Theo ông Trần Lưu Quang, từ ngày giải phóng đến nay, sân bay Tân Sơn Nhất đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sân bay với bên ngoài có sự rối rắm.

“Đơn cử như bây giờ chúng ta đi đến nhà ga T3 cũng khá lúng túng. Ai lỡ vào nhà ga T1, T2 mà muốn sang T3 phải đi vòng rất xa và ngược lại cũng vậy. Trong trường hợp kẹt xe thì phải tính bằng giờ” - ông Quang thừa nhận.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi về các vấn đề cử tri quan tâm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ hiện nay có vấn đề đang được nhắc đến là sau này Long Thành sẽ là sân bay quốc tế, còn Tân Sơn Nhất là sân bay nội địa. Ông Trần Lưu Quang cho rằng nơi nào có thể khai thác hiệu quả nhất thì chúng ta làm, trong đó phụ thuộc vào nhu cầu đi lại, các hãng bay và nhiều yếu tố khác.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng thông tin: Hiện nay, thành phố đã thuê tư vấn quốc tế làm quy hoạch tổng thể của TP.HCM và dự kiến đến cuối năm nay sẽ có sản phẩm, trong đó "sẽ có câu chuyện hàng không".

Nhắc đến vai trò kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ đây là nhiệm vụ được Tổng Bí thư giao cho thành phố.

“Không biết chỗ nào bay nội địa, chỗ nào bay quốc tế, chuyện đó tính sau nhưng chắc chắc hai sân bay này phải nối với nhau”, ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin, trong nhiệm kỳ này TP.HCM đang làm những tuyến đường sắt đô thị rất lớn, rất nhanh và hứa với Tổng Bí thư đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành một số tuyến. Khi các tuyến này hoàn thành có thể kết nối bằng xe buýt tới sân bay.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo, cử tri phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất.

Ông Quang cũng cho biết trong tương lai từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành có thể đi bằng đường sắt đô thị theo các tuyến: chạy qua sân bay, tuyến đi ra Bến Thành, Thủ Thiêm rồi đi ra Long Thành hoặc theo trục Phạm Văn Đồng xuống Phú Hữu để nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Nếu lưu lượng hành khách đủ lớn, có thể có các chuyến tàu chạy thẳng từ Tân Sơn Nhất tới Long Thành.

Về các dịch vụ logistics xung quanh sân bay, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá hạ tầng dịch vụ quanh sân bay rất quan trọng. Ông cho hay hiện đã có định hướng nhưng thành phố muốn làm bài bản hơn nên đang chờ quy hoạch tổng thể để phát triển nhà hàng, khách sạn...

Có thể xây dựng công trình ngầm kết nối bãi đỗ xe ở Tân Sơn Nhất Với câu chuyện bãi xe ngầm, Bí thư Trần Lưu Quang nói khu vực này hiện có bãi xe nổi trong sân bay Tân Sơn Nhất. Về lý do thành phố chưa xây dựng được bãi xe ngầm, ông Quang cho hay việc đầu tư công trình ngầm rất tốn kém, nhà đầu tư chưa mặn mà bởi chi phí lớn trong khi khoản thu chưa đủ lớn, khó thu hồi vốn. Bí thư Thành ủy TPHCM nói hướng ra cho vấn đề này có thể thành phố sẽ tính toán để bù cho nhà đầu tư, bằng quỹ đất nào đó hoặc từ ngân sách. Mặt khác, có thể cho xây dựng công trình ngầm kết nối bãi đỗ xe như các trung tâm thương mại ngầm.