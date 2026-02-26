Thủ tướng chỉ đạo tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là ACV cần khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại, hoàn thành dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 89 ngày 26/2 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, nhất là ACV cần khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công hợp lý, khoa học bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026; chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án.

Hoàn thành cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trong nửa đầu năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Về các công trình, dự án phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2/2026 để sớm triển khai thi công, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Tỉnh An Giang chỉ đạo nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phú Quốc, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong tháng 2/2026 để sớm triển khai thực hiện dự án Sân bay Gia Bình đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Đối với các dự án cải tạo, mở rộng cảng hàng, sân bay Quảng Trị, Phù Cát, Côn Đảo, Thổ Chu… các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để hoàn thành đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, vận hành nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn bay.

Đối với các dự án cải tạo, mở rộng các cảng biển quan trọng như cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Liên Chiểu… các địa phương cần quan tâm, đẩy nhanh công tác GPMB, các cơ quan chủ quản cần đôn đốc sát sao để sớm hoàn thành các dự án, đưa vào khai thác sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh có các dự án cao tốc đi qua phối hợp với Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản tại các công trình, dự án.