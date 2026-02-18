Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc kéo dài

Sáng 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), người dân bắt đầu du xuân đầu năm mới. Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, tình trạng ùn ứ giao thông đã xảy ra trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều phương tiện phải xếp hàng di chuyển rất chậm.

Sáng 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), người dân bắt đầu rời TP.HCM đi du xuân. Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Dầu Giây - Phan Thiết (hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung) đông kín phương tiện. Trong khi đó, ở chiều ngược lại rất thông thoáng.

Tài xế Lê Văn Quốc (ngụ Lâm Đồng) chia sẻ: "Sáng nay tôi đi từ phường La Gi (Lâm Đồng) vào TP.HCM khá thuận lợi trên các tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên, chiều ngược lại lưu lượng phương tiện rất đông đúc".

"Hôm nay là mùng 2 Tết, người dân bắt đầu đi du xuân. Trên tuyến cao tốc T.PHCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết chủ yếu là ôtô gia đình, dòng xe di chuyển rất chậm", anh Quốc chia sẻ.

Dòng xe xếp hàng ở khu vực nút giao thông An Phú chờ vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đáng chú ý, khu vực nút giao thông An Phú và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (trên địa phận TP.HCM), có mật độ phương tiện di chuyển rất lớn.

Ghi nhận vào khoảng hơn 9h, dòng xe từ nội đô hướng ra khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Trung, đổ dồn về nút giao An Phú rất đông. Đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành mật độ phương tiện dày đặc trên nhiều đoạn.

Đến khoảng 10h, hàng dài ôtô nối đuôi hàng cây số trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Các phương tiện chỉ nhích từng mét, gây ùn ứ kéo dài.

Chị Phương Anh (phường Gia Định, TP.HCM) cho biết: "Ngày đầu năm mới, gia đình tôi đi Vũng Tàu chơi, nào ngờ mới tới đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã kẹt xe kéo dài. 30 phút trôi qua mà xe chỉ di chuyển được vài cây số, không biết khi nào mới đến nơi".

Dự báo trong những ngày tới, tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM - nhất là trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ còn xuất hiện khi lượng phương tiện rời thành phố đi du xuân tiếp tục tăng cao trong các khung giờ cao điểm. Thực tế những năm trước, từ khoảng ngày mùng 4 Tết trở đi, người dân từ các tỉnh miền Trung, miền Đông đổ về TP.HCM khi gần kết thúc kỳ nghỉ Tết. Ở hướng ngược lại trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành nhiều khả năng cũng xảy ra ùn tắc kéo dài.