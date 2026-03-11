Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kéo dài metro số 1 đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

  • Thứ tư, 11/3/2026 19:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro số 1 đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, triển khai theo cơ chế khẩn cấp.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động giữa năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2044/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc triển khai tuyến đường sắt đô thị kéo dài từ metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Văn bản được ban hành sau khi Chính phủ xem xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực này với mạng lưới metro của TP.HCM.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 5/3/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị nêu trên.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổng hợp phương án và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Yêu cầu nghiên cứu tuyến metro kéo dài được đặt ra trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy khẩn trương các phương án kết nối giao thông với sân bay quốc tế Long Thành.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của sân bay dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2026 với công suất khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm, trong khi phần lớn hành khách được dự báo đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Thời gian qua, nhiều dự án hạ tầng kết nối sân bay đã và đang được triển khai như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, Vành đai 3 TP.HCM hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, hệ thống giao thông hiện nay vẫn phụ thuộc lớn vào đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ quá tải khi sân bay đi vào hoạt động.

Việc nghiên cứu kéo dài tuyến metro được kỳ vọng sẽ hình thành trục vận tải công cộng khối lượng lớn kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Đông, đặc biệt là sân bay Long Thành, dự án hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước đang được xây dựng tại Đồng Nai.

Nếu được triển khai, tuyến đường sắt đô thị này sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông liên vùng giữa TP.HCM và Đồng Nai, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống đường bộ hiện nay.

Loạt lùm xùm liên quan các gói thầu ở dự án sân bay Long Thành

Nhiều “ông lớn” ngành xây dựng đang hiện diện tại công trường sân bay Long Thành. Tuy nhiên, trước khi các hạng mục được triển khai, quá trình đấu thầu từng xuất hiện không ít tranh cãi.

06:00 8/3/2026

Hiện trạng sân bay Long Thành trước mốc vận hành thương mại

Chỉ còn chưa tới 4 tháng trước ngày dự kiến vận hành thương mại, nhiều hạng mục của sân bay Long Thành như tuynel, đường nối nhà ga với tuyến T1,T2, nhà xe... vẫn còn dở dang.

06:00 7/3/2026

ACV đã đổ bao nhiêu tiền vào sân bay Long Thành, ai là thầu chính?

ACV đang dồn nguồn lực lớn nhất lịch sử vào dự án sân bay Long Thành, với hàng chục nghìn tỷ đồng đã giải ngân. Các gói thầu chục nghìn tỷ cũng thu hút nhiều nhà thầu xây dựng lớn.

17:34 6/3/2026

Diệu Thanh

Long Thành Đồng Nai Trần Hồng Hà sân bay cơ chế khẩn cấp

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

Đọc tiếp

